Поль Погба обсудил с Жозе Моуринью свое будущее

Автор: Евгений Морозов 0

Поль Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не покинет клуб до окончания текущего сезона. У 25-летнего футболиста по-прежнему конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью, но он собирается остаться на «Олд Траффорд» как минимум до следующего лета.

В прошедшее трансферное окно агент француза Мино Райола пытался добиться от «Юнайтед» продажи хавбека, а предпочтительным местом назначения считалась «Барселона».

Тем не менее руководство манкунианцев не одобрило уход Погба, несмотря на явные напряженные отношения между игроком и тренером.

Погба провел переговоры с Моуринью по поводу своего затруднительного положения. В ходе беседы специалист пояснил полузащитнику, что все разговоры о его будущем не будут вестись, по крайней мере, до следующего июня. Француз принял эту позицию.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror.co.uk

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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