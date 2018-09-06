Гендиректор «Црвены Звезды» сомневается, что Шакири приедет в Белград

Звездан Терзич — генеральный директор «Црвены Звезды». Он сомневается в возможном приезде хавбека «Ливерпуля» Джердана Шакири в Белград на матч Лиги чемпионов.

26-летний Шакири – швейцарский футболист косоварского происхождения. Во время матч ЧМ-2018 с Сербией (2:1) он, забив гол, изобразил орла, символ независимости Албании, изображенный на флаге страны. Также на правой бутсе Шакири был изображен флаг Косово.

«Не думаю, что будут провокации от Шакири. На него окажут огромное психологическое давление, он поймет, где ему предстоит играть. Он знает, что «Црвена Звезда» – символ Сербии, знает, что мы играем на «Маракане».

Я вообще сомневаюсь, что он приедет. А если приедет, то он будет меньше макового зернышка. Да, как клуб мы должны одинаково встречать всех соперников. Мы не должны вспоминать прошлое.

«Црвена Звезда» должна сделать все, чтобы Шакири чувствовал, что приехал играть в футбол. Наш долг – защищать его в случае нежелательных ситуаций. Мы будем хорошими хозяевами, – сказал Терзич.

Матч «Црвена Звезда» – «Ливерпуль» состоится 6 ноября.

Фото: Global Look Press

Источник: Kurir

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»