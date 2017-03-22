Реку не повернуть вспять. Что ждет «Мидлсбро» без Эйтора Каранки

Увольнение Каранки грозит «речникам» полной деградацией, хотя, казалось бы, куда уж хуже. На место испанца прочат знатного реаниматолога Гуса Хиддинка, но ему стоит трижды подумать, прежде чем брать на себя такой нелегкий груз.

За три с лишним года работы с «Мидлсбро» Айтор Каранка вложил в клуб всю душу и вывел его в АПЛ. Но этот порог оказался слишком крутым. После бодрого старта команда сползла в зону вылета, а ее фишкой стало ничтожное количество голов: всего 20 после 28 матчей. По пропущенным мячам команда идет в топ-6, но это не помогает ей набирать очки. Последняя победа «Боро» в чемпионате датируется 17 декабря 2016 года, так что колокол по Каранке звонил уже три месяца.

Жозе Моуринью прокомментировал отставку своего бывшего ассистента не без доли сарказма: «В первом сезоне после своего назначения Каранка спас «Мидлсбро» от вылета из Чемпионшипа. На второй год он вывел команду в финал плей-офф, а на третий вышел с ней в Премьер-лигу. Думаю, на четвёртый год он заслужил быть уволенным». С намеком на то, что мученичеству Каранки на этом месте пора было положить конец. Тем более что испанский специалист – по описанию того же Моуринью, «человек с большой эмоциональной устойчивостью, очень тихий и спокойный» – неоднократно ссорился с игроками и руководством.

Год назад Каранка вскипел из-за приобретения Джордана Роудса. На роль форварда Айтор просил купить блиставшего в «Фулхэме» Росса Маккормака, но клуб взял Роудса – племянника ассистента Каранки, а ныне исполняющего обязанности главного тренера команды Стива Агнью. Когда испанец усадил на лавку Роудса и Стюарта Даунинга, между ним и командой вспыхнула ссора. Президент клуба Стив Гибсон с трудом потушил тот пожар.

Банковская карта. Кто в Европе лучше всех провел эту трансферную кампанию

Каранка вытащил бурлящий «Мидлсбро» в Премьер-лигу, а летом подтянул на помощь пару возрастных, но высококлассных соотечественников. Вратарскую позицию Айтор усилил всеми списанным Виктором Вальдесом. «Когда футбол сказал мне «нет», только ты один дал возможность снова получать удовольствие от этого прекрасного спорта. Я всегда буду благодарен», – выразил уважение тренеру опытный голкипер. «Спасибо, мистер, что верил в меня», – вторит Вальдесу Альваро Негредо, тоже получивший от Каранки шанс стабильно выходить на поле. И, между прочим, неплохо его использующий: 6+4 по системе «гол+пас» означает, что 31-летний форвард причастен к половине всех голов команды. Но теперь испанцам в «Боро» биться не за кого.

Чувствительным ударом стала новость о скором уходе Гастона Рамиреса. Уругваец ближе к зиме разыгрался и заинтересовал «Лестер». Как только у него появился вариант с «лисами», Гастон тут же попросился на выход. Есть ощущение, что его примеру готовы последовать многие одноклубники. У команды все меньше шансов на сохранение места в элите, очки надо брать прямо здесь и сейчас. Концовка будет лютая: последние четыре игры – с «Сити», «Челси», «Саутгемптоном» и «Ливерпулем». Если к этому моменту «Боро» будет в зоне вылета – привет, Чемпионшип.

Семь лет — один ответ. Почему «Челси» угадал с приглашением Гуса Хиддинка

Кандидатами на роль спасителя «Мидлсбро» называют Стива Агнью, Найджела Пирсона и Гуса Хиддинка. Первые ранее не имел опыта самостоятельной работы, так что должно случиться чудо, чтобы Стив Гибсон доверил ему такую миссию. Пирсон – интересный вариант, тем более что его погнали из «Дерби Каунти», но все-таки он видится тренером для Чемпионшипа. Хотя если Найджел придет и удержит «смогги» в АПЛ, он может изменить это мнение. Хиддинк стоит особняком, как из-за статуса, так и из-за его умения наводить порядок в разобранных командах.

Для «Мидлсбро» это был бы настоящий подарок. Но Гуса еле уговорили вылечить от горячки «Челси», а с «речниками» его ждет гораздо больше мороки: нужно не только наладить обстановку в команде, но и научить ее забивать. В 70 лет лезть в такое болото – дело неблагодарное. Если Хиддинк просто возьмется за это, фанатам «Мидлсбро» надо будет написать оду его великодушию, а уж если сохранит команду в Премьер-лиге – не хватит слов, чтобы описать его величие.

Текст: Антон Муша

Фото: Global LookPress