«Ливерпуль» предложил контракт Сеяду Колошинацу

Об усилении защиты в «Ливерпуле» думают уже сейчас. Состав «красных» может пополнить защитник «Шальке».

«Ливерпуль» предложил контракт левому защитнику «Шальке» Сеяду Колашинацу. На боснийского игрока также претендуют «Манчестер Сити», «Милан», «Ювентус», «Рома» и «Арсенал».

В текущем сезоне 23-летний Колошинац провел 20 матчей за «Шальке» в Бундеслиге, в которых отметился тремя голами и пятью голевыми передачами. За сборную Боснии и Герцеговины – 17 матчей, ноль голов.

Фото: Global Look Press

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