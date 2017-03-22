Директор фан-клуба «Спартака» не согласовал баннер с советом «Фратрии»

На матче между «Локомотивом» и «Спартаком» гости вывесили два баннера, один из которых вызвал много вопросов. Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступила с заявлением по поводу этой ситуации.

«Перед последним матчем с «Локомотивом» директор фан-клуба «Спартака», пользуясь своими полномочиями, в обход Совета «Фратрии» согласовал перфоманс на игру, что привело к большим разногласиям по данному вопросу. В дальнейшем, чтобы избежать конфликтов и несогласованных действий на трибуне, подобных этой ситуации, все перфомансы, в особенности те, которые не имеют отношения к матчу, необходимо строго согласовывать и утверждать с Советом «Фратрии».

Напоминаем, что трибуна КБ – это не место для реализации своих личных амбиций, а общая и единая позиция всех активных коллективов! Один за всех и все за одного!», – говорится в сообщении организации.

Напомним, что ранее английские журналисты сняли фильм, в котором рассказывалось о том, какие ужасы со стороны российских фанатов ждут гостей столицы на ближайшем Чемпионате мира.

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» и позволил «Зениту» и ЦСКА приблизиться к себе. Сейчас отрыв «красно-белых» составляет 6 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Fratria