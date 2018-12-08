Прощание с Черномором. 10 фактов о Гекденизе Караденизе

На прошлой неделе с Казанью попрощался один из лучших легионеров в истории «Рубина», а возможно, и всего чемпионата России начала XXI века. 38-летний Гекдениз Карадениз провел в Татарстане более 10 лет и показал себя настоящим профессионалом, внеся значимый вклад в завоевание казанцами двух чемпионств. Отмечаем, чем турок больше всего запомнился нашим болельщикам.

1. Перешел в «Рубин» после 11 сезонов в одном клубе

На момент приезда в Казань в 2008-м Карадениз уже был легендой – правда, у себя на родине. Будучи воспитанником «Трабзонспора», он играл за первую команду с 1997 года и дважды выигрывал с ней Кубок Турции. Позднее Гек рассказал, что ему пришлось покинуть родной клуб, «столкнувшись с предательством людей», однако «бордово-голубые» не забыли Карадениза: один из входов на старый стадион «Трабзона» «Хусейн Авни Акер» носит его имя.

2. С самого начала озвучил чемпионские амбиции и сдержал слово

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов вспомнил, как перед стартом дебютного сезона в России Гекдениз заявил: «Я пришел, чтобы стать чемпионом». «Тогда в команде еще никто не верил в это. Все спрашивали: «Зачем он говорит это? Зачем злит соперников?» – рассказывал Кафанов. Тем более что «Рубин» завершил прошлый розыгрыш на 10-м месте. В итоге команда не просто вклинилась в борьбу за «золото», но выиграла ее, а через год повторила успех.

3. Лишился места в сборной Турции из-за драки

За национальную сборную Карадениз провел полсотни матчей, но мог бы сыграть и больше, если бы не оскандалился. Перед встречей отбора ЧМ-2010 с Бельгией Гекдениз устроил драку с капитаном турок Эмре Белезоглу: последнему не понравилось, что Карадениз разговаривал по телефону в автобусе по дороге на матч. Главный тренер Фатих Терим встал на сторону капитана и отчислил Гека из команды. С тех пор Карадениза в нее так и не вызывали.

4. Забил победный гол в ворота «Барселоны»

Один из самых памятных моментов в истории российского футбола – победа «Рубина» в Лиге чемпионов-2009/10 над «Барселоной» на «Камп Ноу». Россияне повели уже на 2-й минуте благодаря сумасшедшему «выстрелу» Рязанцева, в начале второго тайма счет сравнял Златан, но на 73-й минуте Карадениз забил решающий гол. Так Хосеп Гвардиола узнал, кто такой Курбан Бердыев, а Гекдениз превратился в народного героя, хотя этого звания в тот вечер был достоин каждый игрок «Рубина».

5. Получил прозвище Черномор из-за фамилии и капитанства

С 2013 года Гек стал выводить «Рубин» на поле в качестве капитана, несмотря на наличие в команде матерого Сесара Наваса и ряда опытных российских игроков. А прозвище Черномор он получил не столько из-за параллелей с героем сказки Пушкина, сколько из-за фамилии: Карадениз в переводе с турецкого означает «Черное море». При этом имя Гекдениз переводится как «Лазурное море», так что вариантов прозвища можно было насочинять немало.

6. Не покинул клуб в смутные времена

В конце 2013 года внутренние конфликты в «Рубине» привели к уходу Курбана Бердыева. Вместе с ним из Казани в Ростов перекочевал целый ряд ключевых игроков, однако Карадениза среди них не оказалось: он остался верен Казани. Даже когда команду возглавил испанец Хави Грасия, усадивший ветерана в глухой запас, хотя ему еще хватало сил «отвозить» на фланге любого оппонента в РФПЛ, Гек не устраивал скандалов и продолжал быть примером для партнеров на тренировках. В итоге все вернулось на круги своя: испанца с позором выгнали из команды, в клуб вернулся Бердыев, а Гекдениз принес еще немало пользы на поле.

7. Провел за «Рубин» ровно 300 матчей

Заключительный матч в футболке «Рубина» турок сыграл 7 мая 2018 года против «Уфы» на «Казань Арене». Боссы клуба заранее обговорили, что билеты на эту встречу будут бесплатными. Попрощаться с легендой «Рубина» на трибуны пришло более 25 тысяч болельщиков, что ожидаемо стало рекордом домашней посещаемости в том сезоне. Сам Карадениз вышел на поле на 59-й минуте, заменив Вячеслава Подберезкина, но не сумел помочь своей команде победить: матч закончился нулевой ничьей.

8. Достраивает мечеть под Казанью

«Сам себе когда-то сказал: если смогу стать хорошим футболистом, обязательно возведу мечеть», – рассказывал турок два года назад. Тем же летом на северо-востоке от Казани, в деревне Калинино, был заложен первый камень двухминаретной мечети Карадениза. Строительство может завершиться уже в конце 2018 года, после чего в Татарстане ожидают ни много ни мало президента Турции Реджепа Эрдогана. С ним Гекдениз недавно познакомился лично, и Эрдоган ответил согласием на приглашение поучаствовать в церемонии открытия мечети.

9. Награжден государственной наградой Татарстана

В мае 2018 года официальный сайт клуба сообщил о присвоении турецкому футболисту ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» – высшей государственной награды региона. Карадениз был награжден указом президента Татарстана Рустама Минниханова «за значительный личный вклад в популяризацию футбола в регионе и достижение высоких спортивных результатов».

10. За ним навечно закрепили футболку с номером «61»

«Карадениз всегда отдавал себя игре. Все мы помним его 61-й номер, который прославлял имя «Рубина» в России и Европе. По общему решению руководства клуба, инвесторов, игроков и всех болельщиков мы закрепляем за ним этот номер навечно», – объявил гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов за несколько дней до последней игры Гекдениза. Таким образом, Карадениз стал первым игроком в истории «Рубина», чей номер вывели из обращения в знак признания заслуг.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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