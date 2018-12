Способный ученик. Рубен Лофтус-Чик — новая надежда «Челси»

В последних семи матчах за лондонский «Челси» Рубен Лофтус-Чик забил уже 6 мячей. А летом ему посчастливилось дойти со сборной Англии до полуфинала ЧМ-2018. Самое время чуть лучше ознакомиться с историей становления восходящей звезды сборной «Трех львов».

С футболом с детства

Лофтус-Чик родился в одном из районов Лондона, а его отец – выходец из Гайаны. Кроме того, его семья всецело связана с футболом. Например, его младший брат – полупрофессионал, а его сводный брат по отцовской линии также является футболистом. Сам же Рубен с малых лет пинал мяч на улице. Сначала исключительно ради веселья.

«Когда мне было 9-10 лет, я играл в футбол, чтобы просто развлечься, — рассказывает сам футболист. – Мне нравилось в него играть на улице с моими одноклассниками. Я также играл за школьную команду. Когда мне исполнилось 14 лет, я стал относиться к этому серьезней. Мои родители сказали мне, что если я хочу посвятить себя футболу, то я должен полностью отдаться своему делу».

Рубен не скрывал, за какой клуб он хотел выступать. Он четко понимал, что «Челси» — это его заветная цель, и неоднократно представлял себя в синей футболке. Лофтус-Чик без проблем попал в академию клуба и даже сумел пройти через все возрастные группы. «Я прошел отбор в «Челси» и был безгранично счастлив, — признается Рубен. – Я был в группе хороших ребят и с некоторыми из них даже подружился. Мы выигрывали каждый матч в своей возрастной группе. Это было классно. Мы играли против «Арсенала» и других команд, но мы всегда их обыгрывали».

Легендарный учитель

В «Челси» Лофтус-Чика стали сравнивать с Джоном Терри, надеясь, что когда-нибудь Рубен будет таким же великим капитаном команды. И именно Джон стал опорой для молодого игрока во взрослой команде. А первая встреча с легендарным защитником оставила массу впечатлений у юноши:

Многих забавлял тот факт, что, когда Терри становился чемпионом Англии, Рубен еще только учился в школе. На молодого игрока обратил внимание опытный защитник. Джон не раз давал юноше советы. Капитан «Челси» стал настоящим другом для Лофтус-Чика: «Я много разговариваю с Джоном Терри. Говори мы о футболе или о чем-то другом, он всегда рад помочь мне и побеседовать со мной. Нет какого-то его лучшего совета. Они все хороши».

Первые достижения

О таланте Лофтус-Чика было сказано немало слов. И они имеют подтверждение, ведь в 2015 году Рубен был номинирован на премию Golden Boy. Выиграть награду не удалось, зато уже в 2016-м молодого полузащитника признали лучшим игроком года в «Челси».

Congratulations to @rubey_lcheek , our Young Player of the Year! #CFCPOTY2016 pic.twitter.com/ff6NAb0BEu

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2016