Способный ученик. Рубен Лофтус-Чик — новая надежда «Челси»

В последних семи матчах за лондонский «Челси» Рубен Лофтус-Чик забил уже 6 мячей. А летом ему посчастливилось дойти со сборной Англии до полуфинала ЧМ-2018. Самое время чуть лучше ознакомиться с историей становления восходящей звезды сборной «Трех львов».

С футболом с детства

Лофтус-Чик родился в одном из районов Лондона, а его отец – выходец из Гайаны. Кроме того, его семья всецело связана с футболом. Например, его младший брат – полупрофессионал, а его сводный брат по отцовской линии также является футболистом. Сам же Рубен с малых лет пинал мяч на улице. Сначала исключительно ради веселья.

«Когда мне было 9-10 лет, я играл в футбол, чтобы просто развлечься, — рассказывает сам футболист. – Мне нравилось в него играть на улице с моими одноклассниками. Я также играл за школьную команду. Когда мне исполнилось 14 лет, я стал относиться к этому серьезней. Мои родители сказали мне, что если я хочу посвятить себя футболу, то я должен полностью отдаться своему делу».

Рубен не скрывал, за какой клуб он хотел выступать. Он четко понимал, что «Челси» — это его заветная цель, и неоднократно представлял себя в синей футболке. Лофтус-Чик без проблем попал в академию клуба и даже сумел пройти через все возрастные группы. «Я прошел отбор в «Челси» и был безгранично счастлив, — признается Рубен. – Я был в группе хороших ребят и с некоторыми из них даже подружился. Мы выигрывали каждый матч в своей возрастной группе. Это было классно. Мы играли против «Арсенала» и других команд, но мы всегда их обыгрывали».

Легендарный учитель

В «Челси» Лофтус-Чика стали сравнивать с Джоном Терри, надеясь, что когда-нибудь Рубен будет таким же великим капитаном команды. И именно Джон стал опорой для молодого игрока во взрослой команде. А первая встреча с легендарным защитником оставила массу впечатлений у юноши:

«Это было просто невероятно для нас, детей. Я до сих пор помню, как Джон всегда приходил к нам, смотрел на тренировки и общался с родителями. Это действительно приятно: вспоминать, как ты играл за молодежку, а теперь выступаешь бок о бок с самим Джоном. Это уникальное достижение»

Многих забавлял тот факт, что, когда Терри становился чемпионом Англии, Рубен еще только учился в школе. На молодого игрока обратил внимание опытный защитник. Джон не раз давал юноше советы. Капитан «Челси» стал настоящим другом для Лофтус-Чика: «Я много разговариваю с Джоном Терри. Говори мы о футболе или о чем-то другом, он всегда рад помочь мне и побеседовать со мной. Нет какого-то его лучшего совета. Они все хороши».

Первые достижения

О таланте Лофтус-Чика было сказано немало слов. И они имеют подтверждение, ведь в 2015 году Рубен был номинирован на премию Golden Boy. Выиграть награду не удалось, зато уже в 2016-м молодого полузащитника признали лучшим игроком года в «Челси».

В Англии не раз восхищались его игрой. Рубен успел всех поразить навыком паса. В первом тайме своей дебютной игры в Премьер-лиге против «Ливерпуля» хавбек совершил 27 передач с точностью 100%. Тогдашний тренер «синих» Гленн Ходдл сдержанно хвалил юношу:

«Он не сделал ничего фантастичного. Нет ничего сенсационного, но этими 27 передачами он держал игру под контролем. Играя так глубоко, ты должен использовать мяч с умом. Я думаю, он тот футболист, который прекрасно видит ход игры. Он не тот игрок, который сначала посмотрит направо, налево, потом еще и обернется назад. У него уже есть полноценная картина всего матча».

Несмотря на малый успех, Лофтус-Чик не мог дальше оставаться в «Челси», ведь ему было необходимо больше практики. Его просматривал в одном из матчей тренер «Вест Бромвича», но в итоге Рубен был отдан в аренду в «Кристал Пэлас», где он по-настоящему раскрылся. Каждый матч полузащитник совершал минимум один ключевой пас, демонстрировал успешный дриблинг и высокую точность передач (82%), хотя бы раз за матч отбирал и перехватывал мяч. Именно выступая за «орлов» Рубен добился первого вызова в сборную Англии. В «Челси» с нетерпением ждали его возвращения, а бывший нападающий «синих» Крис Саттон сравнил молодого хавбека с Сеском Фабрегасом, заявив, что англичанин в разы лучше испанца.

Виллиан и вовсе недоумевал, почему Лофтус-Чика отправляли в аренду: «Рубен – очень хороший футблист. Он силен, у него есть класс. У Лофтус-Чика прекрасное будущее. Не знаю, почему он сейчас в «Кристал Пэлас». Я не понимаю, с чего бы это. Он должен вернуться».

Во всей красе

Минувшим летом случилось самое главное событие в карьере Лофтус-Чика: он был вызван в сборную Англии на чемпионат мира в России. Рубен не боялся ответственности и был готов провести шикарный турнир:

«Я чувствую себя готовым на 100 процентов. Я знаю, как справиться с давлением. Я не испугаюсь никакого игрока или команды. Думаю, что это главное в футболе, если ты хочешь успешно выступать, и я поеду с таким настроем на чемпионат мира. Думаю, что было бы глупо списывать нас со счетов. На тренировках смотришь на наш талант и пугаешься. Думаю, что у нас хорошие шансы. Команда очень молода, но и очень хороша в то же время. Если мы сможем показать класс, когда это будет нужно – а ребята могут это сделать – то мы способны провести очень хороший турнир. Вырастая и играя за молодежную команду Англии, ты имеешь с этим дело и привыкаешь к этому. Ты просто носишь её, переходя на более крупные стадии, и это становится для меня естественным. Игра на чемпионате мира вдохновляет меня на то, чтобы хорошо выступить и помочь команде»

К слову, сборная Англии в итоге дошла до полуфинала международного первенстве, пусть и упустила бронзу, проиграв Бельгии. Яркое выступление хавбека на турнире окончательно убедило руководство лондонцев в том, что новая аренда ему ни к чему и уже сейчас он готовый игрок для главной команды. А с приходом Маурицио Сарри все слухи о возможном уходе Рубена окончательно прекратились. «Еще до начала сезона я думал, что он очень сильный игрок. Теперь я убеждаюсь в этом. Я считаю, что он подходит для моего футбола. Ему необходимо улучшать игру в обороне, но это требование распространяется не только на него, но и на всю команду», — отмечает Сарри.

В этом сезоне помимо Азара в «Челси» зажигает как раз Лофтус-Чик. Не так давно его признали лучшим игроком недели в Лиге Европы и он стал первым англичанином за последние четыре года, оформившим хет-трик в этом же турнире (против «БАТЭ» — прим.) Вообще Рубена знатно прорвало, ведь сейчас он второй бомбардир «Челси» после Эдена Азара. Надо сказать, что и самого бельгийца хавбек успел впечатлить: «Он фантастический игрок. Я знаю это, потому что тренируюсь с ним уже пять лет. Я помню его еще очень юным. С тех пор он вырос, но все еще может прогрессировать. Думаю, в будущем он станет одним из лучших полузащитников Англии».

В «Челси» англичанин заметно подтянул игру в обороне: Лофтус-Чик стал чаще отбирать у соперника мяч, при этом редко совершая потери. Выросла не только точность паса (90%), но и количество ключевых передач (в среднем 2 за игру). И все же сам Рубен хочет получать больше практики. В связи с этим игрок уже попросил клуб отпустить его в аренду. Сейчас в нем заинтересован его прежний клуб «Кристал Пэлас» и немецкий «Шальке». Но слова Сарри после победы «Челси» над «Фулхэмом» (2:0; второй гол забил Рубен — прим.) могут заставить усомниться в уходе англичанина: «За последние несколько недель он решил много наших проблем. Очень порадовал меня в Лиге Европы, там Лофтус-Чик сыграл один из своих лучших матчей с точки зрения тактики». И нет никаких сомнений, что в скором времени Сарри так же будет отзываться о юном англичанине после матчей АПЛ.

Текст: Тимофей Поршнев

Фото: твиттер Рубена Лофтус-Чика, Global Look Press