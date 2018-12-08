Премьер-лига. 17 тур. ЦСКА обыграл «Енисей»

В 17-м туре чемпионата России ЦСКА принимал «Ростов». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев, а гости не смогли реализовать пенальти.

Премьер-лига. 17-й тур

ЦСКА — Енисей — 2:1 (2:0)

Москва. 8 декабря.

Стадион: «ВЭБ-Арена».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао (Бийол, 55), Магнуссон, Щенников, Набабкин, Влашич, Бистрович, Сигурдссон (Эрнандес, 77), Фернандес, Жамалетдинов (Кучаев, 46), Чалов.

«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Занев, Ятченко (Обрадович, 88), Кичин, Торбинский (Фатуллаев, 68), Огуде, Зотов, Комков, Кутьин (Комолов, 32), Саркисов.

Голы: 1:0 – Щенников (4), 2:0 — Влашич (20), 2:1 – Комолов (54).

Предупреждения: Зотов (60), Набабкин (61), Торбинский (65), Занев (90).

17 (5) удары (в створ) 7 (4)

8 фолы 16

2 угловые 2

1 офсайды 5

51 % владения мячом 49

Уже с первых минутЦСКА качественно и уверенно играл против своего соперника, забил два гола и ни разу, по сути, не подпустил «Енисей» к своим воротам. Казалось, что матч уже можно было закончить после перерыва. Но во второй половине у москвичей начались проблемы: на 52-й минуте Родриго Бекао получил травму. Бразильца тут же отправили в раздевалку — потрачено. В этот момент «Енисей» смог один гол забить. Дальше началось веселье. На 61-й минуте. Артур Саркисов выбежал на проникающий пас и попал прям подподкат Набабкина. Судья назначил пенальти. Валерий Кичин попал в штангу, а от нее мяч прокатился по линии ворот, ударился во вторую штангу и вернулся в поле. ЦСКА нереально повезло. После этого ЦСКА собрался и сумел довести матч до победы. Но Акинфеев эту игру теперь долго будет вспоминать.

Фото: ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»