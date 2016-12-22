«Он настоящий зверь». Как Диего Лопес к 35 годам набрал лучшую форму в карьере

В новый сезон болельщики «Эспаньола» входили с большими ожиданиями. Год назад у руля «попугаев» встал амбициозный китайский владелец, состав команды пополнил ряд известных игроков, а новым тренером был назначен Кике Санчес Флорес. Среди новичков оказался и голкипер Диего Лопес, ставший одним из главных творцов десятиматчевой беспроигрышной серии команды.

Прошлый сезон стал настоящим разочарованием для Лопеса. Испанец потерял место в основе «Милана» и выходил на поле лишь в девяти матчах. А потому его уход в аренду в последний день летнего трансферного окна смотрелся логичным решением, устроившим обе стороны. Единственным напоминанием об Италии в новом сезоне для него оказалась номинация на премию «Золотая урна», которую вручают худшему легионеру Серии А по итогам календарного года.

«Я очень рад быть здесь. Чувствую себя лучше, чем год назад, потому что тщательно работал и держал себя в тонусе. Я пришел с амбициями и желанием, то же самое у меня было, когда мне было 20 лет», — заявил голкипер после своего перехода. Прошлый сезон «Эспаньол» закончил в статусе самой пропускающей команды Примеры (74 гола в 38 матчах) и имел худшую разность голов (-34). А потому усиление вратарской позиции было приоритетной целью «попугаев».

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Одним из поворотных моментов для «Эспаньола» стал приход китайского миллиардера Чена Яншена. Бизнесмен существенно увеличил бюджет клуба, подняв его до отметки в 150 млн евро, выделил средства на усиление состава и пригласил Кике Санчеса Флореса на роль главного тренера. Испанский специалист неплохо проявил себя в Англии на посту тренера «Уотфорда», но потерял работу, после того как результаты команды пошли на спад. В Испании Флорес пригласил в клуб хорошо знакомых ему исполнителей и перестроил рабочий процесс.

«Я уверен, что «Эспаньол» ждет отличный сезон. У команды есть энтузиазм и желание бороться за высокие места. Это очень тихий клуб, и мне нравится та интенсивность, с которой здесь работают на тренировках», — заявил Лопес. В своей третьей игре в новой команде Диего помог «Эспаньолу» одержать важную гостевую победу над «Осасуной», совершив 11 сейвов.

Команда Кике Флореса выдала десятиматчевую беспроигрышную серию, а Лопес провел семь матчей на ноль — лучший результат в Примере наряду с голкипером «Вильярреала» Серхио Асенхо. Испанец установил клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии в чемпионате – 585 минут — и стал одним из лидеров «Эспаньола».

В домашнем матче против «Леганеса» трибуны стадиона «Корнелья-Эль Прат» скандировали имя Диего Лопеса. Болельщики прекрасно понимают, что успешные результаты команды напрямую связаны с великолепной игрой галисийского голкипера. Спортивный директор «попугаев» Анхель Гомес также хвалит вратаря-ветерана: «Это честь — иметь в составе команды такого профессионала, как Лопес. Он обладает большим опытом и является примером для остальных игроков. Он настоящий зверь».

У Диего нет времени расслабляться, так как его конкурентом является бывший вратарь «Олимпиакоса» Роберто, готовый в любой момент воспользоваться осечкой своего одноклубника. «Быть голкипером — непростая работа, когда вы не играете, то трудно смириться с ролью запасного. Роберто неустанно работает на тренировках и ждет своей возможности, но я стараюсь не давать ему шанса. Я пришел не на прогулку или на праздник, я пришел оспаривать свое место и быть номером один».

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В договор об арендном соглашении не входит пункт о возможном выкупе голкипера по итогам сезона. Но уже в ближайшее трансферное окно руководство «Эспаньола» намерено договориться с «Миланом» о выкупе прав на игрока. Сам Лопес также настроен продлить свое пребывание в клубе и уверен, что способен принести «попугаям» еще немало пользы. «Я подписал контракт на один сезон, но надеюсь остаться здесь на больший срок. Возраст не должен влиять на производительность, и сейчас моя единственная цель состоит в том, чтобы продолжать совершенствоваться на благо клуба».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press