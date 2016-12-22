Лионель Месси может перейти в «Хэбэй»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонскую команду. 29-летний аргентинец готов принять предложение из Китая, если каталонцы не удовлетворят его финансовые запросы.

Нынешний контракт футболиста с «Барселоной» заканчивается в 2018 году, поэтому клуб хочет его продлить, но между сторонами существуют разногласия по поводу нового соглашения.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Хэбэй» готов платить Месси 100 миллионов евро в год. В нынешнем сезоне чемпионата Испании аргентинский форвард провел 13 матчей, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Estudio Estadio