Маска-шоу. Как донецкий «Шахтер» смог стать главной сенсацией Лиги чемпионов

«Шахтер» — открытие этой Лиги чемпионов. Клуб из воюющей страны занял второе место в одной из самых сложных групп, оставив позади «Наполи» и «Фейеноорд». Но давно ли вы слышали, чем живет самая известная команда Украины?

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«Поздравляю «Шахтер». Их первый гол был просто великолепным!» — Пеп Гвардиола не скупился на похвалу в адрес клуба и называл его одним из лучших, с кем ему приходилось играть. Испанец говорит так практически обо всех своих соперниках, а хорошие слова от него может услышать даже Сарик Андреасян. Однако именно «Шахтер» стал командой, которая прервала 28-матчевую победную серию «МанСити» и нанесла будущим чемпионам Англии первое поражение в сезоне.

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Группа у украинцев была абсолютно непроходимая: «Наполи» — один из претендентов на чемпионство в Италии, «Фейеноорд» — действующий чемпион Голландии, и фантастический Пеп с самым сильным составом «Сити» в этом сезоне. Да, можно сколько угодно говорить, что «горожане» вышли не самым оптимальным составом, а тренер оставил звезд дожидаться манчестерского дерби, но факт остается фактом: «Шахтер» — главная сенсация группового этапа.

«Донбасс Арена»: что с ней?

Хотелось бы, чтобы война не влияла на спорт, но такое случается только в утопичных мирах. «Горняки» уже несколько лет страдают от проблем в стране. Первая из них — отсутствие постоянного стадиона. «Шахтер» уже три года не видел родную «Донбасс Арену». Один из самых крутых стадионов Восточной Европы, построенный в 2009-м, не прослужил и пяти лет. Весной 2014 года команда из-за военных действий съехала с арены, но она продолжала принадлежать Ринату Ахметову — украинскому олигарху и владельцу всего клуба, который не останавливал финансирование, и на стадионе выдавали гуманитарную помощь. А в марте 2017-го на «Донбасс Арену» пришли вооруженные люди и выставили за дверь гуманитарный фонд Ахметова.

Сейчас стадион вроде бы оживает, и там открывают кафе, следят за территорией. Но свет не включают, и на нем давно уже не проводят футбольные матчи. Газон пожелтел, в декоративных прудах парка погибли все рыбки, а утки разлетелись. Как, впрочем, и футболисты.

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Теперь «Шахтер» скитается по Украине, и не везде ему рады. Сначала команда переехала на «Львов Арену». Естественно, на домашних матчах «горнякам» пришлось слышать в свой адрес кучу оскорблений от местных. О домашней атмосфере не шло и речи. Клуб не мог больше играть в таких условиях и в начале 2017 года уехал в Харьков, на стадион «Металлиста». Но и тут парни постоянно раза сталкиваются с проблемами.

Конфликт с националистами

«Вы уже неоднократно отказывались надевать футболки в поддержку АТО! Вы находитесь на Украине! Если у вас есть хоть малейшее желание высказать какую-то позицию против чего-нибудь украинского — армии или Украины, то вы либо уедете из страны, либо с вами будут решать вопрос. И вопрос с вами будет решать не МВД, не силовые структуры, а мы!» — с такими словами обратились к футболистам «Шахтера» националисты «Национального корпуса» Харьковской области, перегородив дорогу клубному автобусу.

«Шахтер» привык. Он постоянно сталкивается с такими обвинениями. В 2014 году «Карпаты» предложили «горнякам» выйти на матч в футболках с надписью «Слава Украинской армии», но клуб тут же отказался. А после игры на сайте «Шахтера» появилось сообщение, в котором говорилось, что «на единственной футболке, которую «Шахтер» готов надеть, будет написано: «Мир Донбассу, мир Украине». Команда выполнила свои условия. В январе 2015 года в товарищеском матче в Бразилии с «Интернасьоналем» обе команды вышли с баннерами «Стоп, война!».

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Однако уже в этом сезоне после той самой «воспитательной» беседы с украинскими ультрас «горняки» появились в матче против «Вереса» в футболках в поддержку украинских военных. Этому предшествовал очередной конфликт: украинские СМИ сообщали, что в матче против «Олимпика» «Шахтер» запретил детям, сопровождающим футболистов при выходе на поле, надевать футболки с надписью «Мой папа — герой». Позже гендиректор клуба Сергей Палкин назвал эту информацию наглым враньем и заверил, что у «Шахтера» не было причин запрещать акцию.

Чемпионат Украины

Украинская лига всегда была соревнованием «Шахтера» и киевского «Динамо». Но сейчас, как никогда, остальные матчи напоминают беспомощные попытки российских изобретателей создать альтернативу айфону. «Шахтер» творит магию, выступая в еврокубках, и не только не проваливается, но и демонстрирует мужество характера и одни из лучших показателей команд постсоветского пространства.

«Шахтер» очень грамотно подходит к имиджу, к подбору игроков и тренеру. «Горняки» уже давно не просто какая-то команда из Восточной Европы, украинцы — постоянные участники еврокубков, а футболисты «Шахтера» — не ноунеймы. В лиге команда все еще сталкивается с проблемами на фоне политической ситуации, но держится максимально адекватно.

Деньги Ахметова

Нетрудно догадаться, что деньги сыграли важнейшую роль в формировании клуба. Ринат Ахметов — крестный отец «Шахтера». Он стал владельцем команды в 1996 году и полностью изменил ее структуру. За 20 лет миллиардер вложил огромное количество денег и сил в своих подопечных: отстроил академию, тренировочную базу, «Донбасс Арену», сделал клуб привлекательным для именитых тренеров и игроков и позволил «Шахтеру» девять раз выиграть чемпионат Украины.

На сегодняшний день состояние миллиардера оценивается от 2,3 до 4,5 млрд долларов. Это в 5-7 раз меньше, чем в 2012 году, но он до сих пор самый богатый человек Украины. За время конфликта структуры Ахметова потеряли контроль над десятками предприятий в ДНР и ЛНР. И конечно, все это не могло не сказаться и на «Шахтере». В этом сезоне владелец уже не раз упомянул, что клуб нуждается в деньгах, поэтому продажа лидеров не кажется такой уж нереальной. Однако благодаря звездному выступлению в Лиге чемпионов команда заработала 24,7 млн евро. Неплохой вклад в общий бюджет клуба.

Бразильская диаспора

Если спросить у любого зрителя Лиги чемпионов, кто играет за «Шахтер», то практически каждый ответит о куче бразильцев. Бразильцы — это футбольные инвестиции Ахметова. На них клуб научился здорово зарабатывать. Фернандиньо был продан в «МанСити» за 40 млн евро, Виллиан в «Анжи» — за 35 млн, Дуглас Коста в «Баварию» — за 30 млн, Алекс Тейшейра в Китай — за 50 млн… Глупо было бросать такой бизнес.

Сейчас в составе «Шахтера» можно насчитать восемь бразильцев. Особого внимания заслуживают Бернард и Тайсон – два лидера «горняков» и по совместительству два самых дорогих игрока: 14 и 12 млн евро соответственно. Кроме того, один из бразильской диаспоры клуба и лучший игрок страны Марлос был натурализован в сборную Украины. Своего украинского паспорта ждет и защитник Исмаили. Что касается схемы, то чаще всего «Шахтер» играет по 4+2+3+1 с классической бразильской тройкой Бернард- Тайсон-Марлос в атакующей полузащите и с Феррейрой на острие.

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Скоро к команде может присоединиться 18-летний Додо из «Куритибы». В свою очередь, 24-летний Бернард может покинуть Украину. За игроком следят «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль», и, скорее всего, кому-то удастся переманить футболиста, выплатив миллионов 13-15 отступных.

«З» — значит «Зорро»

Но что может команда без тренера? «Шахтеру» с ним опять повезло. Поспорить с директором на результат твоей команды, а потом выйти на послематчевую конференцию в костюме Зорро? Нынешний тренер «Шахтера» Паулу Фонсека не видит в этом ничего зазорного. Португальца уже признали лучшим тренером Украины уходящего года, но его восхождение только начинается.

Фонсека уже прослыл волшебником в мире футбола: в 2013-м он вытащил «Пасуш де Феррейру» на третье место чемпионата, а спустя два сезона выиграл для «Браги» первый за 50 лет Кубок Португалии. В стиле Паулу прослеживается явное влияние Гвардиолы: постоянные розыгрыши мяча — важная составляющая игры нынешнего «Шахтера». Но вот досада: контракт клуба с португальским гением рассчитан до конца этого сезона, а претендентов на него просто куча. «Эвертон» уже не раз делал предложение коучу, а совсем недавно и «Бавария» увидела в нем отличного сменщика для Юппа Хайнкеса. Сам специалист не отрицал возможного отъезда в Италию, где на него наверняка тоже найдутся желающие.

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Пожалуй, ни одна команда не испытывает настолько серьезные проблемы на сегодняшний день, как «Шахтер». Чужой среди своих, постоянно вынужденный отбиваться с обеих сторон клуб находится на пороге большой распродажи, а беспечные годы с миллионами остались где-то в 2010-м. Однако сейчас «горняки» творят историю, выходя без особых проблем в 1/8 финала ЛЧ со сложными соперниками. Зорро и его команда действуют по плану, но вот сколько они продержатся, находясь в подвешенном состоянии? Пока непонятно.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press, Instagram ФК «Шахтер»