Сергей Ташуев: «В предложениях Леонида Федуна я не вижу логики»

Экс-главный тренер «Краснодара» и «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о возмодности сокращения команд РФПЛ до 14-и. Ташуев подверг критике высказывание Федуна.

«Ни в одном из его предложений я не вижу логики. Зачем сокращать количество участников РФПЛ до 14-ти команд? Наоборот, я за увеличение их до 18-ти. В Канаде и США клубы НХЛ тоже летают по 8 часов, и ничего – не жалуются.

Делить чемпионат на элитную и неэлитную группы тоже не вижу смысла. Мы уже делали две восьмерки – у нас посещаемость только падала. Нам надо спокойно играть в футбол – так, как весь мир играет.

Также я не понимаю, зачем нужно проводить матчи Кубка на строго определенных стадионах. В футбол ведь играют для болельщиков, а болельщики у клубов в первую очередь в их родных городах», — заявил Ташуев.

Напомним, владелец московского клуба высказался за реформирование российского футбола. С его комментарием можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Фото: Global Look Press

Источник: OneDivision.ru