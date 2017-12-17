Кейсуке Хонда: «Из ЦСКА меня не отпускали, не давали свободу»

Полузащитник мексиканской «Пачуки» Кейсуке Хонда рассказал о своих взаимоотношениях с экс-клубом — ЦСКА. Японец заявил, что не следит за результатами красно-синих.

«Слежу ли за ЦСКА, смотрю их игры? Нет, сорри. Знаю, что они играли в этом сезоне в Лиге чемпионов. Еще в курсе, что там по-прежнему осталось много моих друзей. Общаюсь ли с ними? О, нет. Считаю их своими друзьями, но просто я такой человек. У нас в Японии не принято ворошить прошлое.

Испытываю ли я особые чувства перед тем, как вернусь в Россию летом с моей сборной? Так и есть. Сыграть за Японию на российской земле и заодно повидаться со всеми – это будет супер! Но для этого нужно как следует потрудиться с января по июнь. Ведь если к моей форме возникнут вопросы, то я банально не попаду в заявку. И все эти разговоры окажутся напрасными.

Что все-таки произошло между мной и Гинером? Как такового конфликта не было. Футбол – это не только игра, но и бизнес. И в этой индустрии часто бывает так, что футболист хочет уйти, а клуб его просто не отпускает. Так случилось и в нашем случае. Мне не давали свободу. Пришел ли я к выводу, что решение уйти в «Милан» было ошибочным? Ни в коем случае», — заявил 31-летний футболист.

Напомним, в составе мексиканского клуба Хонда стал бронзовым призером клубного чемпионата мира. В матче за третье место «Пачука» обыграла «Аль-Джазиру» (4:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс