Капитаны Америки. Главные фавориты Золотого кубка КОНКАКАФ-2017

8 июля

Французская Гвиана — Канада

Место: Нью-Джерси, США

Стадион: «Ред Булл Арена»

Время: 2:00 (мск)

Клубный футбол начинает выходить из летней спячки: команды проводят предсезонные сборы, а о матчах национальных сборных можно забыть до конца августа. Но Центральная и Северная Америка живут по своим законам. Уже сейчас лучшие представители заокеанского континента выяснят, кому два года носить звание королей КОНКАКАФ.

Формат первенства прост, как атом, состоящий из одного химического вещества: местные сборные из Центральной Америки и Карибского бассейна (постоянный блат – у великой троицы: США, Мексики и Канады; они никогда не участвуют в предварительном отборе) борются за право попасть в одну из трех групп финального турнира. В квартетах определяются два счастливчика, которые продолжают битву за «золото» в плей-офф. К ним присоединяются две лучшие команды среди занявших третьи места.

Основные претенденты на трофей

Мексика. Не успели игроки Хуана Карлоса Осорио возвратиться в родные края из России, как на них свалилось новое испытание. За последние четыре розыгрыша Кубка «ацтеки» лишь раз не поднимали его над головой. Уверенная победа над Ямайкой в 2015-м принесла стране текилы 10-ю победу в турнире КОНКАКАФ – рекордная цифра для континента.

Мексика часто со скрипом выходит в четвертьфинал Золотого кубка. Но все это обманный маневр: в плей-офф их игра преображается, и уже 14 лет эта сборная не опускает планку на турнире ниже второго места.

Игроки «трехцветных» могут не переживать насчет поддержки: многочисленный десант в сомбреро всегда следует за ними по пятам. Интернет покорила удивительная история: Артуро Гарсия сообщил жене, что пойдет в супермаркет за сигаретами. Вместо этого он собрал необходимые вещи, взял 4 тысячи долларов и тайком отправился на матчи КК в Россию. Даже сломанная нога не помешала болельщику поддержать своих парней. За таких фанатов нужно сражаться.

США. Родина баскетбола продолжает приучать свой народ к спорту №1. После возрождения Золотого кубка КОНКАКАФ (1991 год) игры соревнований неизменно проходят на полях Штатов. Всего в трех случаях совместными организаторами выступали мексиканцы и канадцы.

Мощь хозяев больших турниров – миф? The Yankees готовы отправить стереотипы в помойное ведро: 5 чемпионств, 4 «серебра» и 3 «бронзы» — неплохой показатель за 13 домашних розыгрышей? На прошлом первенстве «звездно-полосатые» неожиданно проиграли Панаме в матче за 3-е место. Букмекеры злостно подсчитывали убытки, а американцы впервые в XXI веке не добрались до континентальных медалей. Время исправлять ошибки прошлого.

В США еще не привыкли к тому, что национальной командой не руководит харизматичный немец Юрген Клинсманн. Но новый главный тренер Брюс Арена уже переключает всеобщее внимание на себя: Ховард, Демпси, Брэдли – эти именитые футболисты остались вне заявки. Вместо них приглашение на матчи чемпионата получила молодежь из клубов MLS, которая будет наигрываться к ЧМ-2018. К чему приведет этот трюк с омоложением?

Коста-Рика. Пусть об экзотической сборной всерьез заговорили лишь после мундиаля в Бразилии, в истории КОНКАКАФ костариканцы – приближенные к богам (Мексика, США). На их счету – три триумфа на данном первенстве.

Последняя победа команды на Кубке датирована 1989 годом, а пройти в 1/2 «сине-бело-красные» не могут три турнира кряду. Но даже эти неудачи – не повод заедать горе апельсинами. Еще в ноябре Коста-Рика нанесла США самое крупное поражение за последние 36 лет (4:0). Унижение основного соперника за титул поможет им настроиться на еще более важные победы.

Голкипер команды Кейлор Навас – главная надежда гордой страны. Этот год стал лучшим в его карьере: победа в ЛЧ и Ла Лиге, а также получение звания «Лучший вратарь Латинской Америки-2016». «Это честь – представлять Коста-Рику и играть за «Реал». В такие моменты я понимаю, что моя упорная работа стоила того», — Навас вне себя от радости. Неужели у него нет цели добавить в успешный сезон больше золотого оттенка?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press