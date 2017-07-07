Бывший врач «Кайрата»: «В «Кайрат» Андрей Аршавин перешел с восемью килограммами лишнего веса»

Спортивный врач Александр Родионов поведал историю об Андрее Аршавине. Экс-доктор «Кайрата» рассказал о первых днях пребывания игрока в клубе из Казахстана.

«Когда я работал в «Кайрате», к нам приехал Андрей Аршавин. Он — замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема – он приехал с восемью килограммами лишнего веса.

Руководство рассчитывало, что он сразу начнет играть. Но нам пришлось объяснять, что это нереально. В итоге Андрей работал со мной и тренером по физподготовке в течение четырех недель. Позже он привел себя в отличную форму, а позже стал лучшим игроком Казахстана», — сказал Родинов.

За год выступлений в «Кайрате» Аршавин стал обладателем Суперкубка страны, а также завоевал с командой «серебро» местного чемпионата. По некоторым данным, этим летом Аршавин может вернуться в один из клубов РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»