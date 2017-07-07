Бывший врач «Кайрата»: «В «Кайрат» Андрей Аршавин перешел с восемью килограммами лишнего веса»

Автор: Дмитрий Темников 0

Аршавин

Спортивный врач Александр Родионов поведал историю об Андрее Аршавине. Экс-доктор «Кайрата» рассказал о первых днях пребывания игрока в клубе из Казахстана.

«Когда я работал в «Кайрате», к нам приехал Андрей Аршавин. Он — замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема – он приехал с восемью килограммами лишнего веса.

Руководство рассчитывало, что он сразу начнет играть. Но нам пришлось объяснять, что это нереально. В итоге Андрей работал со мной и тренером по физподготовке в течение четырех недель. Позже он привел себя в отличную форму, а позже стал лучшим игроком Казахстана», — сказал Родинов.

За год выступлений в «Кайрате» Аршавин стал обладателем Суперкубка страны, а также завоевал с командой «серебро» местного чемпионата. По некоторым данным, этим летом Аршавин может вернуться в один из клубов РФПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Андрей Аршавин

Сергей Фурсенко и Роберто Манчини обсудят возвращение Андрея Аршавина в «Зенит»

Массимо Каррера

Массимо Каррера: «Что бы я ответил Луческу? Судьи не помогали «Спартаку»

Диего Марадона

Марадона готов возглавить Россию, Маурисио попрощался со «Спартаком», а «Зенит» откажется от четырех футболистов. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 