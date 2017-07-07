Верхом на «снежном человеке». Тест-драйв Skoda Yeti

На фоне господства в современном автодизайне агрессивных форм и линий внешний вид Skoda Yeti выделяется удивительным дружелюбием. Рестайлинг, проведённый в 2013-м году немного приблизил автомобиль к мировому тренду, не более того. Пропорции кузова у меня скорее ассоциируются с лондонским кэбом или коммерческим фургоном, а не с кроссовером. Дизайн спорный, но стоит отметить, что Шкода смогла выделиться из толпы однообразных в визуальном плане одноклассников.

Дорожный просвет в 180 сантиметров и короткие свесы кузова обеспечивают «снежному человеку» хорошую геометрическую проходимость. Вот только отсутствие полного привода в машинах с двигателями 1.4 и 1.6 литра делает его скорее «вставшим на цыпочки» хэтчбэком.

Большая площадь остекления обеспечивает неплохой обзор, а высокая крыша гарантирует пространство над головой даже для баскетболистов. На передних сиденьях с комфортом разместятся рослый водитель и его пассажир, но вот на заднем может стать тесновато. Многие издания в обзорах отмечали неудобства в посадке за рулём, но я ничего подобного не заметил. При росте выше среднего я с лёгкостью настроил под себя кресло и рулевую колонку за считанные секунды. И больше ни разу не прикоснулся к регулировкам за ту тысячу километров, что проехал на этой машине.

Штатная аудиосистема автомобиля приятно порадовала богатством возможностей, ещё несколько лет назад доступным только в более дорогих моделях. Вынесенные на мультируль органы управления удобны, лаконичны и не требуют длительного привыкания.

Есть в эргономике автомобиля и досадные просчёты. В комфортном для меня положении рулевой колонки обод руля тут же перекрыл часть приборной панели. На пути к подстаканникам рука наткнулась на подлокотник. А провод для зарядки мобильного телефона, идущий от неудачно расположенного гнезда прикуривателя, протянулся через весь салон.

Указывая в технических характеристиках объём багажника в 332 литра, Шкода немного лукавит. Багажное отделение здесь имеет небольшую площадь и такой объём получается исключительно из-за его высоты. Отчасти это расплата за полноразмерную запаску, отчасти — за короткий задний свес. Фактически, рюкзак и дорожная сумка заняли почти всё место в багажнике.

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Если сложить задние сиденья, ассоциации с коммерческим фургоном снова возвращаются: почти полтора кубометра объёма (1485 литров) внушают уважение. А ведь задний ряд сидений можно полностью снять за несколько секунд без всякого инструмента, освободив для поклажи ещё 180 литров. Ровного пола вы в такой конфигурации уже не получите, но урожай с дачи, пожалуй, можно увезти за один рейс.

Управляемость кроссовера, неожиданно, оказалась на высоте. Рослый «снежный человек» послушно следует за рулём и уверенно держится за дорогу даже на высоких скоростях. Чувствуется родство с VW Golf GTI и Audi TT, построенными на той же платформе. Вот только ещё более неожиданным оказался тот факт, что во главу ездовых характеристик поставили управляемость, а не комфорт. При езде по дорогам с плохим покрытием автомобиль немилосердно потряхивает. Судя по всему, ожидается, что молодая мама, везущая ребёнка в детский сад, будет восхищать его выверенными траекториями и высокой скоростью прохождения поворотов.

Раз уж Yeti показывает такие чудеса управляемости, я решил воспользоваться оказией и прокатился немного по автодрому «Смоленское Кольцо». Впечатления исключительно положительные. Из-за недавно прошедшего дождя пришлось придерживаться среднего темпа, но чувствуется, что шасси этого кроссовера уж точно не разочарует любителей быстрой езды. Уверен, версия с полным приводом и мотором 1.8 TSI доставила бы ещё больше удовольствия.

На тест мне досталась машина с турбированным мотором объёмом 1.4 литра. Характер двигателя оказался очень живым. За счет широкой полки крутящего момента двигатель производит впечатление гораздо большего литража и позволяет не чувствовать себя дискомфортно в городском потоке. Если поставить селектор трансмиссии DSG в режим Sport, Skoda Yeti провоцирует на динамичную езду.

Вот только чтобы достичь заявленных параметров расхода топлива, необходимо постигнуть дзен неторопливого перемещения. Наверное, для этого и придуман режим Drive. Отклик на педаль акселератора в этом режиме настолько вялый, словно дроссель связан с ней резинкой от подтяжек. Я так до конца и не понял, в чем дело: в настройках электронной дроссельной заслонки или в том, что двигатель всё время находится вне зоны эффективной работы турбокомпрессора. Скорее всего, дело и в сочетании обоих факторов.

У меня расход в городе редко опускался ниже 10 литров на 100 километров, но у более спокойного водителя он наверняка будет ощутимо меньше. При движении по трассе аппетит двигателя существенно ближе к заявленным параметрам, что наверняка порадует любителей дальних поездок.

Автомобиль оставил немного противоречивые, но, в целом, позитивные впечатления. Отличный вариант для молодой семьи: и ребёнка в школу отвезти, и на дачу съездить. Я бы не рекомендовал на переднеприводном Skoda Yeti покидать асфальт без особой нужды, но с сухой грунтовой дорогой он вполне в состоянии справиться.

Текст: Александр Бортников

Фото: Алексей Жернов