Дело было на Кубани. Как игроки желто-зеленых не дают команде умереть

Банкротство, беспомощность чиновников, финансовые скандалы. Нет, это не сводка событий из «лихих 90-х» – за такими новостями вынуждены наблюдать болельщики «Кубани». Бюджет клуба в последние годы – главная тема для шуток на юге России.

О чиновниках Краснодарского края можно слагать легенды. Совсем недавняя история: местные работники попались на использовании служебных автомобилей в выходные дни для своих житейских нужд. Когда узнаешь о причастности этих людей к «Кубани», становится тревожно за команду с 89-летней историей.

Трагедия с бедностью «Кубани» длится больше года. Уже в марте 2016-го СМИ раструбили об отказе игроков клуба выходить на поле до погашения задолженностей. «Безусловно, сложности присутствуют. Но они есть почти у всех клубов, кроме «Зенита». Мы их решаем. Для нас команда была, есть и будет. В ближайшие дни задолженности будут погашены», — уверенно заявлял член попечительского совета команды Николай Долуда. Но с наступлением зимы печальная сага продолжилась – долги составили 2 млрд (!) рублей.

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Руководители-юмористы добавили «веселья», уволив главного тренера Дана Петреску без выдачи зарплаты. До сих пор агент румына, Пырнэу, говорит: долг так и не погашен, не помогают даже строгие предупреждения от ФИФА. Хотя еще в апреле гендиректор «канареек» Крапивка заявил: «Кубань» все выплатит Петреску. Рассчитаться за долги – это святое». Сценаристы «Игры престолов» завидуют ситуации в «Кубани»: такого запутанного сюжета нет даже в их сериале.

Болельщики длительное время наблюдают за обычной российской картиной: пока чиновники щедро выдают пустые обещания, другие пытаются изменить положение. В январе делегация футболистов клуба обратилась к президенту РФС Мутко с жалобами на огромные задержки зарплат. Глава союза ответил кратко: «Будем поднимать «Кубань». А обделенные игроки поступили по-мужски, не став переносить личные обиды на газон.

Во время зимнего перерыва клуб по понятным причинам не усилился новичками – в ФИФА наложили запрет на данную процедуру. Февральский Кубок ФНЛ ввел любителей футбола из Краснодарского края в ступор: желто-зеленые заняли последнее место на подготовительном турнире. Но уже первые туры после трехмесячной паузы открыли России новую «Кубань»: больше месяца «канарейки» порхали выше небес – ни одного поражения за первые 10 матчей после возобновления первенства. Лишь несколько проигрышей лишили аутсайдера на бумаге подняться в зону стыковых матчей — 4 очка отставания отделили команду от заветной четвертой строчки.

Все удивляются нетипично морозному лету в России. Такой же холод наблюдается и между дуэтом команды: руководство – штаб. По сообщениям СМИ, некоторым футболистам почти год не выплачивается зарплата. Невыполненные обещания уже принесли свои «плоды»: лучший бомбардир «Кубани» прошлого сезона Спартак Гогниев расторгнул контракт. Как желто-зеленые сумели сохранить своих лидеров Гая, Малярова, Обухова и Лобкарева – загадка на уровне Бермудского треугольника. Между тем сумма общих долгов выросла до 2,5 млрд.

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Футболисты поведали о том, что не стали бойкотировать матч с «Томью» в качестве последнего предупреждения руководству. «Если в ближайшие дни клуб полностью не рассчитается с долгами, то ожидаем заявлений от игроков», — заявил гендиректор ОПСФ Александр Зотов. В захватывающем спектакле с участием «честного» руководства завершился антракт. Но когда наступит долгожданная развязка?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Официальный сайт ФК «Кубань», Global Look Press