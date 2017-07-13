Златан Ибрагимович: «Где я буду играть дальше? Скоро будет очень громкое объявление»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович анонсировал громкий переход. 35-летний швед прошлой ночью провел четыре часа в китайском ресторане за беседой с агентом Мино Райолой.

«Где я буду играть дальше? Скоро будет очень большое объявление, оно будет громким», — заявил Ибрагимович.

Напомним, в апреле Ибрагимович получил серьезную травму колена и выбыл из строя ориентировочно до конца года.

Руководство «красных дьяволов» решило не продлевать контракт со шведским форвардом, который истек 30 июня.

В минувшем сезоне Ибрагимович провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.