Златан Ибрагимович: «Где я буду играть дальше? Скоро будет очень громкое объявление»

Автор: Вадим Павлов 0

Ибрагимович

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович анонсировал громкий переход. 35-летний швед прошлой ночью провел четыре часа в китайском ресторане за беседой с агентом Мино Райолой.

«Где я буду играть дальше? Скоро будет очень большое объявление, оно будет громким», — заявил Ибрагимович.

Напомним, в апреле Ибрагимович получил серьезную травму колена и выбыл из строя ориентировочно до конца года.

Руководство «красных дьяволов» решило не продлевать контракт со шведским форвардом, который истек 30 июня.

В минувшем сезоне Ибрагимович провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Star

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