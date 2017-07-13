Китайская стена. Почему самая богатая лига Азии перестала удивлять грандиозными трансферами

Еще год назад в страну великих открытий мчались Халк и Оскар, а главы китайских клубов заманивали Неймара и Ибрагимовича фантастическими счетами в банках. Но этим летом местные болельщики не встречают в аэропортах новую партию первоклассных звезд.

На футбольном небосклоне

О китайской Суперлиге всерьез заговорили еще 2011-м: тогда руководство чемпионата боролось против коррупции. А для улучшения футбольного имиджа страны были предприняты первые попытки «взорвать» ситуацию крупными сделками: «Шанхай Шэньхуа» приобрел звездного француза Анелька.

Но через три года Госсовет КНР постановил: ради развития игры №1 надо снижать налог на прибыль. Каждая вкладывающаяся в футбол корпорация могла рассчитывать на налоговые льготы. Известие потянуло в Китай глобальных спонсоров. Строительные магнаты Greenland Group и Evergrande Group сразу стали финансировать местные топ-клубы («Шанхай Шэньхуа» и «Гуанчжоу Эвергранд»). К чему это привело, поймет даже заядлый двоечник.

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Уже зимой 2016-го трансферы команд Суперлиги и первого дивизиона напоминали траты дочки миллиардера, которой на месяц выдали безлимитную кредитную карту. Не главные звезды в Европе – Гуарин, Джексон Мартинес, Рамирес – после предложений о контракте сразу отправились в Азию за «новыми титулами». А постановление о снижении налога на прибыль (с 25 до 3% тем частным компаниям, которые будут активно развивать местные спорт и культуру) отправило скаутов из других стран в нокаут. Никто вообще не понимал, как можно конкурировать с таким безумном рынком, лишенным, кажется, любого здравого смысла.

Падение империи

На протяжении целого года гранды АПЛ и Ла Лиги могли потерять своих лидеров в любой момент: богатый Китай способен был заманить кого угодно. Аэропорты КНР работали в режиме нон-стоп – каждый день толпа юных китайцев овациями встречала очередных кумиров. Больше всех повезло фанатам «Шанхай СИПГ»: именно они бурно приветствовали новичков Халка, а затем и Оскара. Но многие считают, что именно суммы за их переходы (55 и 60 млн евро) стали основной причиной прикрыть трансферную лавочку.

С первого дня нынешнего года лига ужесточила лимит на легионеров: отныне максимум три иностранца могли играть в матче, в заявке из 18 футболистов должно быть не более пяти легионеров. Эти меры вынудили тренера «Шанхая» Виллаш-Боаша взяться за любимое нытье. Но главное, был введен стопроцентный (!) налог на любой трансфер из-за рубежа. То есть и так слоновий ценник на мировых звезд подскакивал вдвое. Так, недолго продержавшаяся империя денег рухнула.

Совсем не рай

Топ-игроки уже поняли, в какую страну они приехали. Халк был обвинен в ненависти к китайскому народу (после нападения на тренера соперника) и хочет вернуться в Европу. Оскар схлопотал восемь матчей дисквалификации за организацию массовой драки.

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Злые руководители клубов Суперлиги не идут на переговоры: «Гуанчжоу» несколько раз отказал «Барселоне» в продаже Паулиньо. «Китайские клубы не дадут своим ключевым игрокам уйти» —

слова главного тренера «Эвергранда» Сколари подтверждают: с Суперлигой бессмысленно сотрудничать.

Прощай, популярность!

Молодые доморощенные футболисты не справляются с планкой, поставленной звездами-кочевниками. После начала трансферного бума были попытки приобрести местных парней за 40 млн евро. Но качество их игры не соответствует требованиям, а за лигой начинали следить исключительно из-за громких приобретений. Возвращение к старой стратегии отправит чемпионат в разряд неперспективных.

За этот событийный год «Гуанчжоу» отдал титул обладателя Лиги чемпионов. Поднебесная потеряла звание лучшей азиатской страны на клубном уровне. Владелец телеправ на трансляцию высшей лиги собирается уменьшить сумму соглашения (на данный момент она составляет 1,2 млрд евро на 5 лет). Возможно, больше всеобщего интереса к текущему чемпионату Китая мы не увидим.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press