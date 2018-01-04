ЧМ-2018. Представление участников. Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия

2018 год — знаковый в жизни любого российского любителя футбола. Скоро улицы заполонят пестрящие знаменами толпы фанатов со всех уголков планеты. Еженедельник «Футбол» продолжает знакомство с теми, кто будет биться за обладание Кубком мира.
СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ
Рейтинг: 4
Главный тренер: Хорхе Сампаоли (с 2 июня 2017 года)
Прозвище сборной: Альбиселесте (Бело-голубые)
О стране
Площадь: 2 780 400 км²
Население: 43 417 000 чел
Столица: Буэнос-Айрес
Валюта: аргентинское песо
Особенность
Если аргентинец крутит пальцем у виска, это не значит, что он считает вас сумасшедшим. В Аргентине этот знак ассоциируется с мыслительным процессом – это значит, что он задумался.
Лидер
Лионель Месси едет в Россию, чтобы исправить главную несправедливость мирового футбола: у пятикратного обладателя «Золотого мяча», которого многие считают лучшим футболистом всех времен, по-прежнему нет звания чемпиона мира. Минувший сезон принес Месси лишь один трофей – Кубок Испании, да и в личном споре с Криштиану Роналду год сложился совсем не в его пользу. На чемпионате мира Месси обязан вылезти из кожи вон, чтобы выиграть самый главный трофей в карьере.
СБОРНАЯ ХОРВАТИИ
Рейтинг: 17
Главный тренер: Златко Далич (с 7 октября 2017 года)
Прозвище сборной: Шашечные
О стране
Площадь: 56 594 км²
Население: 4 154 213 чел
Столица: Загреб
Валюта: хорватская куна
Особенность
Хорватский город Пула имеет свой аналог Колизея, причем отлично сохранившийся. Амфитеатр Пулы считается прототипом римской арены, он был построен задолго до столичного Колизея.
Лидер
Лука Модрич – игрок, которого многие называют самым недооцененным в составе «Реала» и истинным дирижером футбольного оркестра «галактикос». Он скромно держится в тени распиаренных партнеров, однако его вклад в общее дело мадридцев колоссален. На недавно прошедшем клубном чемпионате мира, победителем которого стал «Реал», именно Лука Модрич был признан лучшим игроком турнира. Недаром он носит реликтовый десятый номер как в клубе, так и в национальной команде.
СБОРНАЯ ИСЛАНДИИ
Рейтинг: 22
Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон (с 4 июля 2016 года)
Прозвище: Наши парни (исл. Strákarnir okkar)
О стране
Площадь: 103 125 км²
Население: 321 857 чел
Столица: Рейкъявик
Валюта: исландская крона
Особенность
Исландцы приняли христианство в XI веке, но до сих пор верят в троллей и эльфов и на полном серьезе советуются со специалистами по фольклору, чтобы случайно не обидеть духов.
Лидер
Гилфи Сигурдссон провел очень яркий сезон в «Суонси»: он стал главной причиной того, что валлийский клуб сохранил прописку в высшем английском дивизионе. Переход в «Эвертон» сулил отличные перспективы, но команда провалила старта сезона. Смена тренера встряхнула «ирисок», а вместе с победами к лидерам возвращается уверенность. Сигурдссон – выдающийся диспетчер и мастер стандартных положений, который в любой момент может решить исход матча в пользу своей команды.
СБОРНАЯ НИГЕРИИ
Рейтинг: 51
Главный тренер: Гернот Рор (с 9 августа 2016 года)
Прозвище: Суперорлы
О стране
Площадь: 923 768 км²
Население: 186 053 386 чел
Столица: Абуджа
Валюта: найра
Особенность
Нигерия – самая населенная страна в Африке и седьмая в мире по этому показателю. Количество жителей этой страны превышает число людей, живущих в России, более чем на 40 миллионов
Лидер
Джон Оби-Микел зимой 2017-го уехал в Китай и уже успел несколько позабыться европейским зрителям, но на чемпионате мира он вновь о себе напомнит. Трудно представить, каких высот мог бы достичь Оби-Микел, если бы по-настоящему хотел. Противоречивый характер нигерийца не позволил ему раскрыть потенциал на полную, но и без этого он доказал всем, как умеет играть. В «Челси» он оставил славную память, и наверняка ему еще есть что сказать и показать на мировом форуме.
ЧМ-2018. Представление участников. Группа C: Франция, Дания, Перу, Австралия
Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12
Текст: Антон Муша
Фото: Global Look Press