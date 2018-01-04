ЧМ-2018. Представление участников. Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия

Автор: Антон Муша 0

2018 год — знаковый в жизни любого российского любителя футбола. Скоро улицы заполонят пестрящие знаменами толпы фанатов со всех уголков планеты. Еженедельник «Футбол» продолжает знакомство с теми, кто будет биться за обладание Кубком мира.

ГРУППА D

 

СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ

Рейтинг: 4

Главный тренер: Хорхе Сампаоли (с 2 июня 2017 года)

Прозвище сборной: Альбиселесте (Бело-голубые)

Сборная Аргентины

О стране

Площадь: 2 780 400 км²

Население: 43 417 000 чел

Столица: Буэнос-Айрес

Валюта: аргентинское песо

Особенность

Если аргентинец крутит пальцем у виска, это не значит, что он считает вас сумасшедшим. В Аргентине этот знак ассоциируется с мыслительным процессом – это значит, что он задумался.

Лео Месси

Лидер

Лионель Месси едет в Россию, чтобы исправить главную несправедливость мирового футбола: у пятикратного обладателя «Золотого мяча», которого многие считают лучшим футболистом всех времен, по-прежнему нет звания чемпиона мира. Минувший сезон принес Месси лишь один трофей – Кубок Испании, да и в личном споре с Криштиану Роналду год сложился совсем не в его пользу. На чемпионате мира Месси обязан вылезти из кожи вон, чтобы выиграть самый главный трофей в карьере.

СБОРНАЯ ХОРВАТИИ

Рейтинг: 17

Главный тренер: Златко Далич (с  7 октября 2017 года)

Прозвище сборной: Шашечные

сборная Хорватии

О стране

Площадь: 56 594 км²

Население: 4 154 213 чел

Столица: Загреб

Валюта: хорватская куна

Особенность

Хорватский город Пула имеет свой аналог Колизея, причем отлично сохранившийся. Амфитеатр Пулы считается прототипом римской арены, он был построен задолго до столичного Колизея.

Лука Модрич

Лидер

Лука Модрич – игрок, которого многие называют самым недооцененным в составе «Реала» и истинным дирижером футбольного оркестра «галактикос». Он скромно держится в тени распиаренных партнеров, однако его вклад в общее дело мадридцев колоссален. На недавно прошедшем клубном чемпионате мира, победителем которого стал «Реал», именно Лука Модрич был признан лучшим игроком турнира. Недаром он носит реликтовый десятый номер как в клубе, так и в национальной команде.

СБОРНАЯ ИСЛАНДИИ

Рейтинг: 22

Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон (с  4 июля 2016 года)

Прозвище: Наши парни (исл. Strákarnir okkar)

Исландия на Евро-2016

О стране

Площадь: 103 125 км²

Население: 321 857 чел

Столица: Рейкъявик

Валюта: исландская крона

Особенность

Исландцы приняли христианство в XI веке, но до сих пор верят в троллей и эльфов и на полном серьезе советуются со специалистами по фольклору, чтобы случайно не обидеть духов.

Гилфи Сигурдссон

Лидер

Гилфи Сигурдссон провел очень яркий сезон в «Суонси»: он стал главной причиной того, что валлийский клуб сохранил прописку в высшем английском дивизионе. Переход в «Эвертон» сулил отличные перспективы, но команда провалила старта сезона. Смена тренера встряхнула «ирисок», а вместе с победами к лидерам возвращается уверенность. Сигурдссон – выдающийся диспетчер и мастер стандартных положений, который в любой момент может решить исход матча в пользу своей команды.

СБОРНАЯ НИГЕРИИ

Рейтинг: 51

Главный тренер: Гернот Рор (с 9 августа 2016 года)

Прозвище: Суперорлы

Сборная Нигерии

О стране

Площадь: 923 768 км²

Население: 186 053 386 чел

Столица: Абуджа

Валюта: найра

Особенность

Нигерия – самая населенная страна в Африке и седьмая в мире по этому показателю. Количество жителей этой страны превышает число людей, живущих в России, более чем на 40 миллионов

Джон Оби-Микел

Лидер

Джон Оби-Микел зимой 2017-го уехал в Китай и уже успел несколько позабыться европейским зрителям, но на чемпионате мира он вновь о себе напомнит. Трудно представить, каких высот мог бы достичь Оби-Микел, если бы по-настоящему хотел. Противоречивый характер нигерийца не позволил ему раскрыть потенциал на полную, но и без этого он доказал всем, как умеет играть. В «Челси» он оставил славную память, и наверняка ему еще есть что сказать и показать на мировом форуме.

ЧМ-2018. Представление участников. Группа C: Франция, Дания, Перу, Австралия

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Текст: Антон Муша
Фото: Global Look Press

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Антон Муша

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