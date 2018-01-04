ЧМ-2018. Представление участников. Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия

2018 год — знаковый в жизни любого российского любителя футбола. Скоро улицы заполонят пестрящие знаменами толпы фанатов со всех уголков планеты. Еженедельник «Футбол» продолжает знакомство с теми, кто будет биться за обладание Кубком мира.

ГРУППА D

СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ

Рейтинг: 4

Главный тренер: Хорхе Сампаоли (с 2 июня 2017 года)

Прозвище сборной: Альбиселесте (Бело-голубые)

О стране

Площадь: 2 780 400 км²

Население: 43 417 000 чел

Столица: Буэнос-Айрес

Валюта: аргентинское песо

Особенность

Если аргентинец крутит пальцем у виска, это не значит, что он считает вас сумасшедшим. В Аргентине этот знак ассоциируется с мыслительным процессом – это значит, что он задумался.

Лидер

Лионель Месси едет в Россию, чтобы исправить главную несправедливость мирового футбола: у пятикратного обладателя «Золотого мяча», которого многие считают лучшим футболистом всех времен, по-прежнему нет звания чемпиона мира. Минувший сезон принес Месси лишь один трофей – Кубок Испании, да и в личном споре с Криштиану Роналду год сложился совсем не в его пользу. На чемпионате мира Месси обязан вылезти из кожи вон, чтобы выиграть самый главный трофей в карьере.

СБОРНАЯ ХОРВАТИИ

Рейтинг: 17

Главный тренер: Златко Далич (с 7 октября 2017 года)

Прозвище сборной: Шашечные

О стране

Площадь: 56 594 км²

Население: 4 154 213 чел

Столица: Загреб

Валюта: хорватская куна

Особенность

Хорватский город Пула имеет свой аналог Колизея, причем отлично сохранившийся. Амфитеатр Пулы считается прототипом римской арены, он был построен задолго до столичного Колизея.

Лидер

Лука Модрич – игрок, которого многие называют самым недооцененным в составе «Реала» и истинным дирижером футбольного оркестра «галактикос». Он скромно держится в тени распиаренных партнеров, однако его вклад в общее дело мадридцев колоссален. На недавно прошедшем клубном чемпионате мира, победителем которого стал «Реал», именно Лука Модрич был признан лучшим игроком турнира. Недаром он носит реликтовый десятый номер как в клубе, так и в национальной команде.

СБОРНАЯ ИСЛАНДИИ

Рейтинг: 22

Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон (с 4 июля 2016 года)

Прозвище: Наши парни (исл. Strákarnir okkar)

О стране

Площадь: 103 125 км²

Население: 321 857 чел

Столица: Рейкъявик

Валюта: исландская крона

Особенность

Исландцы приняли христианство в XI веке, но до сих пор верят в троллей и эльфов и на полном серьезе советуются со специалистами по фольклору, чтобы случайно не обидеть духов.

Лидер

Гилфи Сигурдссон провел очень яркий сезон в «Суонси»: он стал главной причиной того, что валлийский клуб сохранил прописку в высшем английском дивизионе. Переход в «Эвертон» сулил отличные перспективы, но команда провалила старта сезона. Смена тренера встряхнула «ирисок», а вместе с победами к лидерам возвращается уверенность. Сигурдссон – выдающийся диспетчер и мастер стандартных положений, который в любой момент может решить исход матча в пользу своей команды.

СБОРНАЯ НИГЕРИИ

Рейтинг: 51

Главный тренер: Гернот Рор (с 9 августа 2016 года)

Прозвище: Суперорлы

О стране

Площадь: 923 768 км²

Население: 186 053 386 чел

Столица: Абуджа

Валюта: найра

Особенность

Нигерия – самая населенная страна в Африке и седьмая в мире по этому показателю. Количество жителей этой страны превышает число людей, живущих в России, более чем на 40 миллионов

Лидер

Джон Оби-Микел зимой 2017-го уехал в Китай и уже успел несколько позабыться европейским зрителям, но на чемпионате мира он вновь о себе напомнит. Трудно представить, каких высот мог бы достичь Оби-Микел, если бы по-настоящему хотел. Противоречивый характер нигерийца не позволил ему раскрыть потенциал на полную, но и без этого он доказал всем, как умеет играть. В «Челси» он оставил славную память, и наверняка ему еще есть что сказать и показать на мировом форуме.

ЧМ-2018. Представление участников. Группа C: Франция, Дания, Перу, Австралия

Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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