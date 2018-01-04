Виктор Вальдес завершил спортивную карьеру

Автор: Дмитрий Темников 0

Виктор Вальдес

Чемпион мира-2010 в составе сборной Испании Виктор Вальдес завершил спортивную карьеру. Об этом сообщается на странице Ла Лиги в Twitter.

Сначала Вальдес добавил в одну из своих страниц в соцсетях фотографию дороги, где подписал «Спасибо за все». Позже 35-летний голкипер удалил свои аккаунты в Интернете. Напомним, наибольших успехов вратарь добился в «Барселоне», за которую выступал с 2002 по 2014 годы. В каталонской команде он стал 6-кратным чемпионом Испании, 3-кратным обладателем Кубка Короля, 3-кратным обладателем Лиги чемпионов и 2-кратным победителем клубного чемпионата мира.

После ухода из «Барселоны» Вальдес выступал за он играл за «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро». В составе сборной Испании Виктор стал чемпионом мира в ЮАР и чемпионом Европы в Польше и Украине, не проведя ни одной минуты на поле во время матчей этих турниров.

Фото: Global Look Press
Источник: официальная страница Ла Лиги в «Твиттере»

 

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