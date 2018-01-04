ЧМ-2018. Представление участников. Группа C: Франция, Дания, Перу, Австралия

2018 год — знаковый в жизни любого российского любителя футбола. Скоро улицы заполонят пестрящие знаменами толпы фанатов со всех уголков планеты. Еженедельник «Футбол» продолжает знакомство с теми, кто будет биться за обладание Кубком мира.
ГРУППА С
СБОРНАЯ ФРАНЦИИ
Рейтинг: 9
Главный тренер: Дидье Дешам (с 8 июля 2012 года)
Прозвище сборной: Синие
О стране
Площадь: 674 685 км²
Население: 66 991 000 чел
Столица: Париж
Валюта: евро
Особенность
Древние римляне называли предков современных французов галлами за рыжие волосы, напоминающие петушиный гребень. «Галлус» с латыни переводится как «петух», так он стал символом Франции.
Лидер
Поль Погба утратил звание самого дорогого футболиста мира, зато набирает все больший авторитет в Англии. Даже те, кто скептически относился к его приходу в «Манчестер Юнайтед», видят, как огромен потенциал француза. Он играет ключевую роль в построениях Жозе Моуринью и прибавляет от игры к игре. Кого-то раздражает его манера менять прически перед каждым матчем, однако не признавать сумасшедшего таланта Погба нельзя. Вместе с ним Франция видится одним из фаворитов турнира.
СБОРНАЯ ДАНИИ
Рейтинг: 12
Главный тренер: Оге Харейде (с 10 декабря 2015 года)
Прозвище сборной: Датский динамит
О стране
Площадь: 43 094 км²
Население: 5 693 085 чел
Столица: Копенгаген
Валюта: датская крона
Особенность
Государственный флаг Дании Даннеброг – старейший в мире из тех, что используется до сих пор. Считается, что белый крест на красном полотнище представляет Датское королевство с 1219 года.
Лидер
Кристиан Эриксен – мозговой центр «Тоттенхэма» и главный креативщик датской команды. В 2013 году Эриксен перебрался в Англию из «Аякса» и не просто не затерялся в одной из самых требовательных лиг мира, но стал одним из лучших распасовщиков чемпионата. Кристиан великолепно провел отборочный этап, став одним из лучших бомбардиров европейской части. В частности, он сделал хет-трик в стыковом матче с ирландцами, благодаря победе над которыми датчане получили путевку в Россию.
СБОРНАЯ ПЕРУ
Рейтинг: 11
Главный тренер: Рикардо Гарека (с 2 марта 2015 года)
Прозвище: Инки
О стране
Площадь: 1 285 216 км²
Население: 30 741 062 чел
Столица: Лима
Валюта: перуанский новый соль
Особенность
Перуанская кухня насчитывает более пятисот блюд и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Она представляет собой смесь инкских, японских, китайских и европейских кулинарных традиций.
Лидер
Джефферсон Фарфан неожиданно для многих воскресил карьеру в России. Приехав в «Локомотив» после сезона в «Аль-Джазире», опытный форвард заметно усилил атакующий потенциал «железнодорожников» и сыграл важную роль в том, что на зимний перерыв «Локо» ушел в статусе лидера РФПЛ. Фарфан много играет на команду, не утратил отменного голевого чутья и готов помочь сборной Перу совершить сенсацию на ЧМ-2018, хотя их выход в финальную часть сам по себе стал неожиданностью.
СБОРНАЯ АВСТРАЛИИ
Рейтинг: 38
Главный тренер: Ангелос Постекоглу (до 22 ноября 2017 года)
Прозвище: Соккеруз
О стране
Площадь: 7 692 024 км²
Население: 24 067 700 чел
Столица: Канберра
Валюта: австралийский доллар
Особенность
Австралийцы – самая азартная нация в мире. Более 80% взрослого населения играет в азартные игры, а в среднем один житель страны тратит на казино около 1300 долларов ежегодно.
Лидер
Аарон Муй проводит первый сезон в английской Премьер-лиге и уже успел проявить себя главным организатором игры «Хаддерсфилда». В прошлом сезоне он помог скромному клубу пробиться в АПЛ из Чемпионшипа, а теперь делает все, чтобы «Манчестер Сити», которому он принадлежал до перехода к «терьерам», пожалел о его продаже. Центральный хавбек одинаково успешен и в отборе, и в развитии атак, постепенно затмевая ветерана Тим Кэхилла в качестве главной звезды австралийцев.
ЧМ-2018. Представление участников. Группа B: Испания, Португалия, Иран, Марокко
Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12
Текст: Антон Муша
Фото: Global Look Press