ЧМ-2018. Представление участников. Группа C: Франция, Дания, Перу, Австралия

2018 год — знаковый в жизни любого российского любителя футбола. Скоро улицы заполонят пестрящие знаменами толпы фанатов со всех уголков планеты. Еженедельник «Футбол» продолжает знакомство с теми, кто будет биться за обладание Кубком мира.

ГРУППА С

СБОРНАЯ ФРАНЦИИ

Рейтинг: 9

Главный тренер: Дидье Дешам (с 8 июля 2012 года)

Прозвище сборной: Синие

О стране

Площадь: 674 685 км²

Население: 66 991 000 чел

Столица: Париж

Валюта: евро

Особенность

Древние римляне называли предков современных французов галлами за рыжие волосы, напоминающие петушиный гребень. «Галлус» с латыни переводится как «петух», так он стал символом Франции.

Лидер

Поль Погба утратил звание самого дорогого футболиста мира, зато набирает все больший авторитет в Англии. Даже те, кто скептически относился к его приходу в «Манчестер Юнайтед», видят, как огромен потенциал француза. Он играет ключевую роль в построениях Жозе Моуринью и прибавляет от игры к игре. Кого-то раздражает его манера менять прически перед каждым матчем, однако не признавать сумасшедшего таланта Погба нельзя. Вместе с ним Франция видится одним из фаворитов турнира.

СБОРНАЯ ДАНИИ

Рейтинг: 12

Главный тренер: Оге Харейде (с 10 декабря 2015 года)

Прозвище сборной: Датский динамит

О стране

Площадь: 43 094 км²

Население: 5 693 085 чел

Столица: Копенгаген

Валюта: датская крона

Особенность

Государственный флаг Дании Даннеброг – старейший в мире из тех, что используется до сих пор. Считается, что белый крест на красном полотнище представляет Датское королевство с 1219 года.

Лидер

Кристиан Эриксен – мозговой центр «Тоттенхэма» и главный креативщик датской команды. В 2013 году Эриксен перебрался в Англию из «Аякса» и не просто не затерялся в одной из самых требовательных лиг мира, но стал одним из лучших распасовщиков чемпионата. Кристиан великолепно провел отборочный этап, став одним из лучших бомбардиров европейской части. В частности, он сделал хет-трик в стыковом матче с ирландцами, благодаря победе над которыми датчане получили путевку в Россию.

СБОРНАЯ ПЕРУ

Рейтинг: 11

Главный тренер: Рикардо Гарека (с 2 марта 2015 года)

Прозвище: Инки

О стране

Площадь: 1 285 216 км²

Население: 30 741 062 чел

Столица: Лима

Валюта: перуанский новый соль

Особенность

Перуанская кухня насчитывает более пятисот блюд и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Она представляет собой смесь инкских, японских, китайских и европейских кулинарных традиций.

Лидер

Джефферсон Фарфан неожиданно для многих воскресил карьеру в России. Приехав в «Локомотив» после сезона в «Аль-Джазире», опытный форвард заметно усилил атакующий потенциал «железнодорожников» и сыграл важную роль в том, что на зимний перерыв «Локо» ушел в статусе лидера РФПЛ. Фарфан много играет на команду, не утратил отменного голевого чутья и готов помочь сборной Перу совершить сенсацию на ЧМ-2018, хотя их выход в финальную часть сам по себе стал неожиданностью.

СБОРНАЯ АВСТРАЛИИ

Рейтинг: 38

Главный тренер: Ангелос Постекоглу (до 22 ноября 2017 года)

Прозвище: Соккеруз

О стране

Площадь: 7 692 024 км²

Население: 24 067 700 чел

Столица: Канберра

Валюта: австралийский доллар

Особенность

Австралийцы – самая азартная нация в мире. Более 80% взрослого населения играет в азартные игры, а в среднем один житель страны тратит на казино около 1300 долларов ежегодно.

Лидер

Аарон Муй проводит первый сезон в английской Премьер-лиге и уже успел проявить себя главным организатором игры «Хаддерсфилда». В прошлом сезоне он помог скромному клубу пробиться в АПЛ из Чемпионшипа, а теперь делает все, чтобы «Манчестер Сити», которому он принадлежал до перехода к «терьерам», пожалел о его продаже. Центральный хавбек одинаково успешен и в отборе, и в развитии атак, постепенно затмевая ветерана Тим Кэхилла в качестве главной звезды австралийцев.

ЧМ-2018. Представление участников. Группа B: Испания, Португалия, Иран, Марокко

Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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