ЧМ-2018. Представление участников. Группа B: Испания, Португалия, Иран, Марокко

2018 год — знаковый в жизни любого российского любителя футбола. Скоро улицы заполонят пестрящие знаменами толпы фанатов со всех уголков планеты. Еженедельник «Футбол» начинает знакомство с теми, кто будет биться за обладание Кубком мира.

ГРУППА В

СБОРНАЯ ИСПАНИИ

Рейтинг ФИФА: 6

Главный тренер: Хулен Лопетеги (с 21 июля 2016 года)

Прозвище сборной: Красная фурия

О стране

Площадь: 505 990 км²

Население: 46 468 102 чел

Столица: Мадрид

Валюта: евро

Особенность

Всем известный клич «оле-оле-оле» появился в Испании и перекочевал в футбол из корриды. На самом деле первоисточником был возглас «Аллах» — из-за арабов, захвативших страну в VIII веке.

Лидер

Вратарь испанцев до сих пор не в «Реале» лишь по вине сломавшегося факса (или хитрости менеджеров «Манчестер Юнайтед»). Год назад Давид де Хеа побил достижение Гордона Бэнкса полувековой давности, отыграв на ноль первые пять матчей за национальную команду. А в недавней встрече «МЮ» с «Арсеналом» Де Хеа повторил рекорд АПЛ, выдав 14 сейвов, некоторые из которых были просто умопомрачительными. Икер Касильяс может спать спокойно: его преемник в «рамке» великолепен.

СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ

Рейтинг ФИФА: 3

Главный тренер: Фернанду Сантуш (с 23 сентября 2014 года)

Прозвище сборной: Европейские бразильцы

О стране

Площадь: 92 151 км²

Население: 10 309 573 чел

Столица: Лиссабон

Валюта: евро

Особенность

Более 50 % всех винных пробок мира производится в Португалии. Благодаря местному климату и флоре страна является лидером по переработке коркового дуба, из которого делают пробки.

Лидер

Пятый «Золотой мяч» в карьере Криштиану Роналду вновь подтвердил его статус одного из двух величайших футболистов современности наряду с Лионелем Месси. Недавно Роналду выиграл у аргентинца еще одну очную дуэль – на клубном чемпионате мира, став лучшим снайпером турнира. Начало сезона в Испании выдалось для CR-7 не столь удачным, но к ЧМ-2018 он должен зарядить батарейки, тем более что игрока, более профессионально подходящего к своей психофизической форме, на планете нет.

СБОРНАЯ ИРАНА

Рейтинг ФИФА: 32

Главный тренер: Карлуш Кейруш (с 4 апреля 2011 года)

Прозвище: Принцы Персии

О стране

Площадь: 1 648 000 км²

Население: 78 408 412 чел

Столица: Тегеран

Валюта: иранский риал

Особенность

Иран – мировая столица пластических операций на нос. Местные жители специально долго не снимают пластыри с носа, чтобы лишний раз похвастаться ринопластикой – признаком достатка.

Лидер

Молодой нападающий «Рубина» Сердар Азмун, взращенный под строгим контролем Курбана Бердыева, показывает великолепную игру в национальной команде. Сборная Ирана вышла на ЧМ-2018 одной из первых, а Азмун стал ее лучшим бомбардиром. В новом сезоне у Сердара началась черная полоса: безголевая серия в клубе длилась более тысячи минут, прежде чем ему удалось забить «СКА-Хабаровску». Несмотря на это, именно Азмун должен стать главным оружием иранцев на предстоящем турнире.

СБОРНАЯ МАРОККО

Рейтинг ФИФА: 40

Главный тренер: Эрве Ренар (с 16 февраля 2016 года)

Прозвище: Атласские львы

О стране

Площадь: 446 550 км2 (или 710 850 км2)*

Население: 33 848 242 чел

Столица: Рабат

Валюта: марокканский дирхам

Особенность

*Территория Западной Сахары на севере страны по сей день остается спорной: марроканцы считают всю Сахару своей, хотя страны ООН не признают суверенитета Марокко над этими землями.

Лидер

Капитан сборной Марокко – 30-летний защитник Меди Бенатиа, в мае 2017 года приобретенный «Ювентусом» у «Баварии» после сезонной аренды. Он призван заменить ушедшего в «Милан» Леонардо Бонуччи, и уже сейчас его партнеры по обороне говорят, что новичок успешно справляется с задачей. «В игре Бенатиа видны опыт и уверенность», – считает ветеран «Юве» Андреа Бардзальи. Итальянцы знают толк в качественной защите, так что в новом клубе у Бенатиа есть шанс стать еще лучше.

ЧМ-2018. Представление участников. Группа А: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия

Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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