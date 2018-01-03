ЧМ-2018. Представление участников. Группа B: Испания, Португалия, Иран, Марокко

2018 год — знаковый в жизни любого российского любителя футбола. Скоро улицы заполонят пестрящие знаменами толпы фанатов со всех уголков планеты. Еженедельник «Футбол» начинает знакомство с теми, кто будет биться за обладание Кубком мира.
ГРУППА В
СБОРНАЯ ИСПАНИИ
Рейтинг ФИФА: 6
Главный тренер: Хулен Лопетеги (с 21 июля 2016 года)
Прозвище сборной: Красная фурия
О стране
Площадь: 505 990 км²
Население: 46 468 102 чел
Столица: Мадрид
Валюта: евро
Особенность
Всем известный клич «оле-оле-оле» появился в Испании и перекочевал в футбол из корриды. На самом деле первоисточником был возглас «Аллах» — из-за арабов, захвативших страну в VIII веке.
Лидер
Вратарь испанцев до сих пор не в «Реале» лишь по вине сломавшегося факса (или хитрости менеджеров «Манчестер Юнайтед»). Год назад Давид де Хеа побил достижение Гордона Бэнкса полувековой давности, отыграв на ноль первые пять матчей за национальную команду. А в недавней встрече «МЮ» с «Арсеналом» Де Хеа повторил рекорд АПЛ, выдав 14 сейвов, некоторые из которых были просто умопомрачительными. Икер Касильяс может спать спокойно: его преемник в «рамке» великолепен.
СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ
Рейтинг ФИФА: 3
Главный тренер: Фернанду Сантуш (с 23 сентября 2014 года)
Прозвище сборной: Европейские бразильцы
О стране
Площадь: 92 151 км²
Население: 10 309 573 чел
Столица: Лиссабон
Валюта: евро
Особенность
Более 50 % всех винных пробок мира производится в Португалии. Благодаря местному климату и флоре страна является лидером по переработке коркового дуба, из которого делают пробки.
Лидер
Пятый «Золотой мяч» в карьере Криштиану Роналду вновь подтвердил его статус одного из двух величайших футболистов современности наряду с Лионелем Месси. Недавно Роналду выиграл у аргентинца еще одну очную дуэль – на клубном чемпионате мира, став лучшим снайпером турнира. Начало сезона в Испании выдалось для CR-7 не столь удачным, но к ЧМ-2018 он должен зарядить батарейки, тем более что игрока, более профессионально подходящего к своей психофизической форме, на планете нет.
СБОРНАЯ ИРАНА
Рейтинг ФИФА: 32
Главный тренер: Карлуш Кейруш (с 4 апреля 2011 года)
Прозвище: Принцы Персии
О стране
Площадь: 1 648 000 км²
Население: 78 408 412 чел
Столица: Тегеран
Валюта: иранский риал
Особенность
Иран – мировая столица пластических операций на нос. Местные жители специально долго не снимают пластыри с носа, чтобы лишний раз похвастаться ринопластикой – признаком достатка.
Лидер
Молодой нападающий «Рубина» Сердар Азмун, взращенный под строгим контролем Курбана Бердыева, показывает великолепную игру в национальной команде. Сборная Ирана вышла на ЧМ-2018 одной из первых, а Азмун стал ее лучшим бомбардиром. В новом сезоне у Сердара началась черная полоса: безголевая серия в клубе длилась более тысячи минут, прежде чем ему удалось забить «СКА-Хабаровску». Несмотря на это, именно Азмун должен стать главным оружием иранцев на предстоящем турнире.
СБОРНАЯ МАРОККО
Рейтинг ФИФА: 40
Главный тренер: Эрве Ренар (с 16 февраля 2016 года)
Прозвище: Атласские львы
О стране
Площадь: 446 550 км2 (или 710 850 км2)*
Население: 33 848 242 чел
Столица: Рабат
Валюта: марокканский дирхам
Особенность
*Территория Западной Сахары на севере страны по сей день остается спорной: марроканцы считают всю Сахару своей, хотя страны ООН не признают суверенитета Марокко над этими землями.
Лидер
Капитан сборной Марокко – 30-летний защитник Меди Бенатиа, в мае 2017 года приобретенный «Ювентусом» у «Баварии» после сезонной аренды. Он призван заменить ушедшего в «Милан» Леонардо Бонуччи, и уже сейчас его партнеры по обороне говорят, что новичок успешно справляется с задачей. «В игре Бенатиа видны опыт и уверенность», – считает ветеран «Юве» Андреа Бардзальи. Итальянцы знают толк в качественной защите, так что в новом клубе у Бенатиа есть шанс стать еще лучше.
ЧМ-2018. Представление участников. Группа А: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия
Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12
Текст: Антон Муша
Фото: Global Look Press