Не точка опоры. Почему Алексис Санчес не нужен «Арсеналу»

«Арсенал» в лондонском дерби не сумел обыграть «Челси», а главный лидер «канониров» Алексис Санчес снова ушел с поля без забитого мяча. Не самая яркая игра, отсутствие голов – все это происходит с Санчесом на фоне постоянных слухов об уходе из «Арсенала». Кажется, ему действительно пора менять что-то в своей жизни.

Все началось еще прошлым летом, на Кубке конфедераций. Приезжие чилийцы восторгались красотами России, рассказывали, насколько крут Артуро Видаль, и в упор не понимали, как Арсен Венгер умудряется сохранить Алексиса Санчеса. «Ему нужны трофеи, но лондонцы не готовы сейчас помочь ему в этом. Могу поспорить, Алексис покинет «Арсенал» этим летом. Вариантов два: «Манчестер Сити» и «Бавария». Лучше бы он ехал к Пепу Гвардиоле!», — говорил в диктофон корреспондентам еженедельника «Футбол» чилийский болельщик.

Прошло полгода. Алексис до сих пор на месте. Слухи по-прежнему связывают полузащитника с «Манчестер Сити», но теперь баек журналистов стало гораздо больше. Во-первых, травмировался Габриэль Жезус. Во-вторых, контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает через 6 месяцев, а это значит, что теперь он может вести переговоры с любыми клубами. В-третьих, судя по всему, Санчес не намерен продлевать истекающее соглашение с «канонирами». В-четвертых, даже сам Арсен Венгер отметил, что не боится ухода Алексиса.

Если Венгер еще не окончательно тронулся кукушкой за 20 лет однотипной работы, то обязательно продаст Санчеса уже этой зимой. По данным английских источников, «Сити» предлагает за чилийца около 30 млн фунтов (Венгер хочет 35). И это очень хороший прайс за игрока, который давно растерял свою мотивацию. «Санчес недоволен решениями Венгера во время матчей», «Алексис отказался пожать руку Арсену на тренировке», «Несколько футболистов «Арсенала» хотят, чтобы чилиец покинул команду в самое ближайшее время» — кажется, даже английские журналисты желают этого трансфера. При этом сам Санчес по-джентльменски молчит и отказывается комментировать любую информацию.

В лондонском дерби чилиец порой брал игру на себя и был не прав. Он часто ошибался в передачах и пару раз нелепо пробил мимо ворот Тибо Куртуа. Но убрать сейчас чилийца из состава «Арсенала», и игра лондонцев потеряет всякий смысл. Озил окончательно растворится на поле, немного бестолковый Александр Ляказетт окончательно разучится забивать, а в центре поля наступит анархия. Почти у всех лидеров АПЛ есть по нескольку игроков, способных самостоятельно разогнать игру. У «МЮ» это Поль Погба, Хуан Мата. У «Челси» — Эден Азар, Н’Голо Канте. У «Ливерпуля» — Роберто Фирмино и Филипе Коутиньо. У «Сити» таких футболистов целая армия: Кевин Де Брейне, Давид Сильва, Лерой Сане, Серхио Агуэро, Габриэль Жезус. У «Арсенала» же только один – Алексис Санчес, и от его настроения сильно зависят результаты команды в последнее время. Санчес в порядке и в хорошем настроении – игра команды Арсена Венгера сияет трофейным блеском. Алексис вредничает – футбол лондонцев скучнее «автобуса» Жозе Моуринью. «Арсенал» незаметно для себя стал сильно зависимым от одного игрока. От игрока, который сам уже давно хочет свалить из этого самого клуба.

«Когда Санчес играет хорошо, это снова проблема для журналистов. Это просто невероятно. Пресса судит игрока по тому, хорошо он играет или нет, и потом дает свою оценку. Я не психолог, чтобы знать, что творится в голове у Алексиса, думает он оставаться в команде или нет. Он просто играет в футбол, вот и все. А вы можете судить, хорошо он действовал или нет» — Венгер часто нервничает, когда представители СМИ спрашивают его о возможном уходе лидера. Суть в том, что эта эпопея выбивает из себя не только француза, но и весь «Арсенал» в целом. Команде нужны перемены. Возможно, они будут получены за счет продажи Санчеса. Проблема заключается в том, что Венгер все равно не будет торопиться с заменой, если чилиец уйдет. Но это уже совсем другая история.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press