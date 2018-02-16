Бизнес-фига. Почему Сергей Галицкий в футболе не так успешен, как в предпринимательстве

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий продает главный свой актив — 29,1 процентов акций сети магазинов «Магнит». Сумма сделки оценивается в 138 млрд рублей. Галицкий и раньше расставался с небольшими пакетами акциями сети, и ходили слухи, что вырученные деньги он вкладывает в достройку стадиона и на футбольный клуб. И кажется, что к крупной сделке все шло очень давно. Полтора года назад Сергей Галифкий давал лекцию в Сколково, где рассказывал про свой бизнес. У многих, кто ее слышал, сложилось впечатление, что ему просто надоела бизнес-рутина и огромная ответственность. А спасение он ищет в футболе. Тогда и была написана эта колонка.

Зато Сергей Галицкий должен быть доволен. Если он создавал себе футбольный клуб для острых ощущений, то получил их в полном объеме. Если он действительно устал от своего успешного бизнеса в «Магните» и его работа превратилась в 12-часовую рутину, то каждые выходные он может кататься на «русских горках» Премьер-лиги, при этом ничем особо не рискуя, кроме денег. А заодно понять, почему в России успешный предприниматель очень редко становится удачливым футбольным менеджером.

Пару недель назад Сергей Галицкий читал лекцию в «Сколково». Чтобы услышать и записать рецепт успеха, набился полный конгресс-холл. Президент «Краснодара», создатель и глава самой успешной торговой сети страны выглядел уставшим и раздражительным. Он печально смотрел в зал и с удивлением на ведущего и, кажется, не мог понять, чего от него ждут все эти люди. Но при этом рассказывал и рассказывал о своем бизнесе. И с каждым тезисом становилось понятно, почему все, что ему приносит успех в бизнесе, не очень здорово работает в «Краснодаре», который по всем своим возможностям уж точно должен находиться выше 7-го места.

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«Предпринимателя отличает способность фокусироваться на одной проблеме и днем и ночью работать над ней»

Сергей Галицкий

Вы можете сейчас выделить хотя бы одну конкретную проблему «Краснодара»? С деньгами у клуба все в порядке, и состав подобран так ровно, что вроде бы исключает социальную напряженность, которая возникала, скажем, в «Зените» из-за разницы в зарплатах между коренными игроками и иностранными звездами. И даже санкции финансового фейр-плей не сильно мешали Галицкому. Нужен был ему хороший вратарь с российским паспортом – взяли в аренду Крицюка. Необходим был нападающий – никто не смог перебить его предложение свободному агенту Федору Смолову. Нужно было укрепить оборону – взяли Страндберга, а заодно и Торбинского. Нужен был человек в центр – пригласили Каборе.

Работа на трансферном рынке получилась впечатляющей. Похоже, Галицкий тут действовал согласно своему принципу предпринимателя: выделял проблему в составе и решал ее. В результате «Краснодар» сейчас – третий в России по стоимости состава. И только седьмой в турнирной таблице.

Проблема вряд ли и в тренере. У «Краснодара» один из самых думающих в Премьер-лиге специалистов. Нет особых медицинских проблем – эпидемии травм не наблюдается. Но и результата тоже нет.

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«С кем вы собираетесь остаться на необитаемом острове? С умным, но подлым? Или с тупым, но преданным? По мне, так лучше с умным».

Сергей Галицкий

Представьте, что российская Премьер-лига – это необитаемый остров. Тем более что, глядя на многие трибуны, это не так уж трудно сделать. И вы остались тут с 15 другими клубами РФПЛ и судьями. Выбор будет прежним? Но тогда не жалуйтесь, что вам, например, не поставили два пенальти в матче с «Локомотивом».

«Можно ли «Краснодар» назвать успешным? Нет. Мы еще ничего не выиграли, ничего не добились, на третьих-пятых местах находимся в лучшем случае».

Сергей Галицкий

Хорошо, что так думает президент футбольного клуба. Плохо, если так в футбольном клубе думает только президент. Раньше «Краснодар» всегда старался быть открытой командой. Сейчас, к сожалению, этого нет. Клуб, похоже, уже примеряет на себя приставку «топ», и это чувствуется по отношению к другим.

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«У меня по российским дорогам ездит шесть тысяч грузовиков, 20 тысяч водителей. Когда случается ДТП, я вздрагиваю. Вот вам смешно, а я не сплю по ночам. Ведь они в автобус могут въехать или куда-то еще. И таких вещей невероятное количество, они происходят каждый день. Когда у тебя компания, в которой работает 260 тысяч человек, ты спишь со снотворным, постоянно находишься в состоянии аффекта».

Сергей Галицкий

К российскому футболу тяжело относиться с таким же беспокойством. От поражений, в конце концов, никто не умирал. Это игра, в которой можно проиграть место в Лиге чемпионов, Кубок России, медали и сотню миллионов долларов. То есть то, без чего можно жить. Сергей Галицкий, похоже, это знает. Поэтому если не спит по ночам после поражений, то такая бессонница выматывает его меньше, чем стресс бизнеса.

Очень может быть, что люди с таким авантюрным складом характера, как у владельца «Краснодара», и не могут жить вне стресса. Но футбол в этом случае не такой вредный для здоровья «наркотик». Правда, и стимулирует к успехам он меньше, чем ответственность за 260 тысяч людей.

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«Прелесть плохих времен в том, что за ними приходят хорошие».

Сергей Галицкий

Вот это золотое правило знают в футболе все клубы. Вопрос только в оценке – какие времена считать хорошими, а какие плохими. У «Краснодара» есть все, чтобы нынешнее седьмое место считать не самым лучшим.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»