«Скендербеу» будет отстранен от еврокубков на 10 лет

Автор: Евгений Морозов 0

Скендербеу

Албанский «Скендербеу» в ближайшее время не сможет выступать в еврокубках. Клуб получил бан на 10 лет.

УЕФА по итогам расследования дисциплинарного комитета оштрафует албанцев на сумму 1 миллион евро и наложит 10-летнюю дисквалификацию на участие в турнирах под эгидой организации судя по документам, которые оказались в распоряжении журналистов.

Напомним, что УЕФА начал расследование в отношении «Скендербеу» из-за возможного участия в договорных матчах в последние 7 лет, в том числе сезона-2015/16, когда в группе Лиги Европы с албанцами был «Локомотив».

Летом 2017 года «Скендербеу» был лишен титула чемпиона Албании-2015/16 за «влияние на результат матчей».

Фото: Global Look Press
Источник:  Panorama Sport

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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