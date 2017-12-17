Аргументы и факты. Самые яркие моменты группового этапа Лиги чемпионов

Конец серии Акинфеева, антирекорд «Спартака», автоголы «Барселоны» и многое другое. Еженедельник «Футбол» собирает десять самых важных фактов группового этапа этого розыгрыша Лиги чемпионов.

Факт №1. Российский антирекорд

«Спартак» вернулся в Лигу чемпионов спустя пять лет и почти совершил чудо. На групповом этапе москвичи дома добились ничьей с «Ливерпулем» (1:1), при родных трибунах разгромили «Севилью» с ужасающим счетом 5:1 и донесли интригу до последнего матча с командой Юргена Клоппа. На «Энфилде» философия Карреры превратилась в мелкую крошку, защита красно-белых — в проходной двор, а одна из самых громких атак РФПЛ растворилась на поле и молча смотрела на голевое унижение, устроенное их соперниками. 0:7 – самое крупное поражение российских клубов в еврокубках. 0:7 – практически повторение поединка сезона-2002/03 все с тем же «Ливерпулем» (тогда было 0:5). 0:7 – это билет в лигоевропейскую весну. И 0:7 – это результат, который привел в замешательство даже Массимо Карреру.

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Факт №2. Защитник Васин

«Виктор Васин полетел в Манчестер. Друзья попросили его что-нибудь привезти. И Витя привез в матче с «Юнайтед», — шутили в социальных сетях после гола Ромелу Лукаку в ворота Игоря Акинфеева. Все уже настолько зациклились на стебе Васина, что не заметили самого главного: оказывается, Виктор — один из лучших футболистов группового этапа Лиги чемпионов по выигранным единоборствам в обороне и перехватам. 29-летний защитник вышел победителем в 59 единоборствах в обороне (в среднем – 9,4 раза за полтора часа) и уступил по этому показателю только игроку «Базеля» Эдеру Баланте. По другому пункту Васин также занял второе место: 55 перехватов, впереди только защитник «Бешикташа» Душко Тошич, у которого их оказалось 61.

Факт №3. Бомбардир Роналду

В Ла Лиге Лионель Месси, Симоне Дзадза и Седрик Бакамбу, пока что занимающие призовые места в списке бомбардиров, оглядываются назад и не видят Криштиану Роналду. Он терпит крушение вместе с мадридским «Реалом» и занимает 71-е место в чемпионате Испании по этому показателю. Но мы-то знаем: португальский голеадор бережет силы для Лиги чемпионов. На групповой стадии Роналду столкнулся с «Тоттенхэмом», дортмундской «Боруссией» и АПОЭЛом, пропустил вперед в таблице только первых и настрогал в ворота соперников 9 мячей. Теперь у португальца есть четкая цель: вернуть «Реал» в тройку лидеров в национальном первенстве и помочь «галактикос» добиться хороших результатов в ЛЧ. Пятый «Золотой мяч» — дополнительный стимул.

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Факт №4. Щедрый Милнер

Неймар отдал 4 голевые передачи, Эден Азар, Кевин Де Брюйне – по 3. Оказывается, есть в мире кто-то покруче этих парней. Его зовут Джеймс Милнер, и он стал одним из инициаторов разгрома московского «Спартака». В матче с командой Массимо Карреры 31-летний англичанин отдал 3 точных паса (на Садио Мане, Филиппе Коутиньо и Мохамеда Салаха), что позволило ему записать в свой актив 5 голевых передач и выйти на первое место по этому показателю. В твиттере есть аккаунт «Скучный Джеймс Милнер». Судя по достижениям на поле, от игры Милнера совсем не клонит в сон.

Факт №5. Точный Банега

В прошлом году Эвер Банега удивил всех. После 6 лет в Испании и одной командировки домой, в Аргентину, полузащитник решил выйти из зоны собственного комфорта и уехал в Италию. За сезон в «Интере» он понял, что ничего роднее испанского тепла для него нет, вернулся в «Севилью», получил «пятеру» от «Спартака» и неожиданно стал лучшим футболистом группового этапа Лиги чемпионов по числу точных передач. Их у аргентинского полузащитника накопилось 613. Таким образом, Банега оставил позади себя Верратти, Бускетса и Отаменди, помог «Севилье» занять второе место в своем квартете и следующей весной сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

Факт №6. Самый ловкий вратарь

«Карабах» еще до начала еврокубковой весны совершил чудо: вышел на групповой этап ЛЧ. Кто же мог подумать, что азербайджанский клуб потом еще дважды сыграет вничью с мадридским «Атлетико», а их вратарь совершит больше всего сейвов на этой стадии. Ибрахим Шехич давно перестал считать чемпионства азербайджанского первенства и совершенно привык к лавке сборной Боснии и Герцеговины. Розыгрыш ЛЧ-2016/17 стал персональным бенефисом Шехича. Его команда чаще других оборонялась в компании «Челси», «Ромы» и «Атлетико», а сам он отражал ударов больше, чем другие вратари. Всего за 6 матчей Ибрахим спас свои ворота 35 раз. Ясмин Ханданович из «Марибора», Игорь Акинфеев и Андрей Пятов из «Шахтера» стоят в стороне – они совершили меньше сейвов, чем боснийский кипер.

Факт №7. Успешные англичане

Обычно над командами из АПЛ любят пошутить. В последний раз английский клуб действительно чего-то добивался в Лиге чемпионов в сезоне-2011/12: тогда «Челси» отскочил в матче с «Баварией» и выиграл этот турнир. Похоже, в этом году британцы решили выступить лучше. Впервые в плей-офф Лиги чемпионов вышло пять команд из одной страны. И это были английские команды: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», выигравшие в своих группах, а также «Челси», занявший второе место. Кстати, в последний раз четыре клуба из АПЛ занимали первые строчки в своих квартетах в розыгрыше-2006/07. Персональным достижением отметился Хосеп Гардиола: матч против «Шахтера» оказался сотым для испанского специалиста в этом турнире. Гвардиола стал шестым тренером в истории, кому покорилась эта отметка. Правда, «МанСити» команде с Украины уступил (0:2).

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Факт №8. Фиаско «Атлетико»

В глазах обывателя мадридский суперклуб выглядит сейчас так: там почему-то психует главный тренер Диего Симеоне, его вовсю отправляют куда-то испанские СМИ, лучший игрок Антуан Гризманн грустит и часто уходит в раздевалку без голов. Результаты на групповом этапе Лиге чемпионов, в принципе, подтверждают все это. В шести матчах «матрасники» победили лишь один раз, зачем-то разделили очки с ноунеймами из «Карабаха» и пропустили вперед «Рому» и «Челси». Мадридцы заняли третье место в своем коллективе, свалились в Лигу Европы и заработали всего 16,2 млн. Для сравнения: в прошлом сезоне за участие в ЛЧ они получили около 60 млн. По некоторым данным, «Атлетико» недополучит 30 миллионов, даже если успешно отыграет во втором по силе кубковом турнире Европы.

Факт №9. Бомбардир «Барсы»

Кажется, с уходом Неймара в «ПСЖ» в «Барселоне» стало не так много игроков, способных забивать. В матче 6-го тура Лиги чемпионов защитник «Спортинга» Жереми Матье по старой памяти помог каталонцам и неудачно срезал мяч в свои ворота на 90-й минуте. Этот автогол соперников «сине-гранатовых» — во всех турнирах нынешнего сезона. Больше забивали только Луис Суарес (6 мячей) и Лео Месси (17). Великий автогол помог испанским вице-чемпионам в 11-й раз подряд выиграть группу ЛЧ. Оказалось, это рекорд турнира.

Факт №10. Конец серии Акинфеева

Список группового этапа Лиги чемпионов был бы неполным, если бы не было этого пункта. Серия, которая психологически несколько надломила лучшего российского голкипера XXI века, остановилась на отметке в 43 матча. 11 лет и 1 день не мог сохранить свои ворота в неприкосновенности вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев – за это время он выслушал миллиард приколов про «сухари» и «вечное». Все началось с поражения от «Порту» со счетом 0:2, а закончилось победой над другой португальской командой – мертвой «Бенфикой» (2:0). Болельщики красно-синих искренне надеются, что такими «достижениями» оборона и вратарь их любимой команды больше не «порадуют».

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press