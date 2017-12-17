На Рахима Стерлинга напали перед матчем с «Тоттенхэмом»

Автор: Юлия Древова 0

Рахим Стерлинг

На хавбека «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга было совершено нападение перед матчем 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Об этом сообщает Telegraph.

По информации источника, неизвестный ждал футболиста у тренировочной базы клуба. Злоумышленник ударил игрока по ноге и, выкрикивая расистские высказывания, скрылся. Произошедшее не помешало 23-летнему полузащитнику принять участие в матче.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» завершилась победой «горожан» (4:1). Стерлинг отличился в этой игре дублем.

Напомним, что в текущем сезоне английской Премьер-лиги хавбек отыграл 16 матчей и забил 11 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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