Жозеп Бартомеу провел встречу с семьей Антуана Гризманна

Автор: Евгений Морозов 0

Гризманн

Каталонская «Барселона» продолжает работать над трансфером Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико». Он должен состояться будущим летом.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу провел личную встречу с семьей футболиста. Встреча проходила в одном из ресторанов Барселоны. Со стороны футболиста на ней присутствовали его родители и сестра, которая в данный момент занимается делами французского форварда.

Ранее появились сообщения о том, что футболист достиг соглашения с «Барселоной». Сумма трансфера составит 100 миллионов евро и станет рекордной сделкой для столичного клуба.

Фото: Global Look Press
Источник:  Mundo Deportivo

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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