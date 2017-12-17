Жозеп Бартомеу провел встречу с семьей Антуана Гризманна

Каталонская «Барселона» продолжает работать над трансфером Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико». Он должен состояться будущим летом.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу провел личную встречу с семьей футболиста. Встреча проходила в одном из ресторанов Барселоны. Со стороны футболиста на ней присутствовали его родители и сестра, которая в данный момент занимается делами французского форварда.

Ранее появились сообщения о том, что футболист достиг соглашения с «Барселоной». Сумма трансфера составит 100 миллионов евро и станет рекордной сделкой для столичного клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo