Александр Сапета: «Мы вернули «Динамо» на свое законное место»

«Динамо» спустя год отчуждения возвращается из ФНЛ. Одним из тех, кто вернул команду в Премьер-лигу, был полузащитник Александр Сапета. Перед самым началом этого сезона он принял предложение от динамовцев и полетел в первую лигу спасать репутацию клуба. В интервью еженедельнику «Футбол» Сапета рассказал о тренерских методах Юрия Калитвинцева, о том, как Кирилл Панченко попал в сборную из ФНЛ, и каким «Динамо» станет в будущем сезоне.

Выход в РФПЛ, сломанный щиток Денисова, сложный Нальчик

— После матча с «Кубанью», когда стало известно, что «Динамо» стало чемпионом ФНЛ, телефон разрывался от поздравлений?

— Телефон разрывался от звонков и сообщений, когда стало известно, что мы вышли в Премьер-лигу. С «золотом» тоже поздравляли: и в социальных сетях, и звонили. Очень приятно, что народ следит и благодарит за возвращение. Те, кто после вылета остался в команде, – красавцы. Плюс еще пришли игроки, так вот: мы вместе вернули «Динамо» на свое законное место.

— Как отмечали «золото» ФНЛ?

— В раздевалке порадовались. Когда сезон идет, отмечать как-то не очень правильно. Но мы посидели с командой, с тренерским штабом в гостинице. Остальное – после того как отыграем последний матч.

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— Давайте честно: вы с первого тура понимали, что «Динамо» вернется обратно?

— Да. Мы с первого тура и до конца шли на первом месте. Нам было тяжеловато иногда: многие команды играли против нас «вторым номером»: встанут сзади, и если забьешь, то уже хорошо.

— Сезон получился тяжелым?

— Знаете, все было ожидаемо. Некоторые просто не хотели опускаться в ФНЛ. Лично я был готов это сделать ради «Динамо». А так, конечно, лучше играть в Премьер-лиге, конечно, все очень соскучились по вышке.

— А вы?

— Это был для меня первый сезон в первой лиге. Я никогда тут раньше не играл, даже когда выступал за «Сатурн». Все-таки ФНЛ и РФПЛ – две разные вещи. На тебя и смотрят по-другому, и обсуждают по-разному. Но к «Динамо», мне кажется, было особо пристальное внимание. Тем не менее мы вышли – все молчат, так и надо. А если бы со второго места попали в Премьер-лигу или через стыки, нас бы сразу же засыпали грязью.

— Что было самым сложным в ФНЛ?

— Перелеты. Нам, кстати, повезло с «Лучем»: мы не полетели во Владивосток. А вот в Хабаровск летали, но я не играл, так как был после травмы.

— К темпу игры тоже не сразу привыкли?

— Темп тут медленнее, соперники дают больше времени на принятие решения. В Премьер-лиге такого не будет. Особенно когда будем сражаться с топовыми командами. Но тут более грубый футбол, много ненужной борьбы, лишние фолы. Например, когда мы с «Тосно» играли, там футболисты ужасно вели себя на поле, мерзко. Гарику Денисову даже раскололи щиток, до мяса ногу разодрали. Прямой ногой в ногу влетели – это же чистая красная карточка. Подобные ужасные поступки в ФНЛ не редкость. За такие в Премьер-лиге судья выгонит сразу же, а здесь может оставить на поле.

— В ФНЛ и поля еще плохие.

— Искусственные поля тоже разные бывают. Самые современные еще ничего, но в ФНЛ много устаревших — в Новосибирске, к примеру. В Саратове, говорят, поле ужасное. Вроде города большие, а покрытия отвратительные.

— Какой самый отвратительный выезд?

— Самый тяжелый – Нальчик. Жуткая жара, а в гостинице даже кондиционеров не было. Приходилось открывать окна, чтобы хоть какой-то сквозняк был.

— Нальчик становится с каждым годом все хуже?

— Когда Красножан был тренером, они шли хорошо. Нальчик с тех пор сдал, конечно, но это одна из немногих команд в ФНЛ, которая пытается играть в футбол. Еще недавно они были во втором дивизионе, так что движение вперед есть.

Калитвинцев, празднование голов, шутка над Рыковым

— Станислав Драгун рассказывал, что Юрий Калитвинцев – веселый человек. Подтверждаете?

— Так и есть. Он умеет подобрать подход к каждому игроку. Где-то он достаточно серьезный, где-то может раскрепостить команду и пошутить.

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— Главное впечатление от работы с ним?

— Он – великолепный мотиватор. И мне нравится его тренировочный процесс: без лишних «бегов». Точнее, есть несложные беговые упражнения, но все с мячом. Еще Калитвинцев хороший тактик. То, что «Динамо» с первого тура идет на первом месте, обыгрывает всех по всем показателям, – лишнее тому доказательство.

— В прошлом году он получил состав, состоящий из молодых игроков, плюс была парочка опытных футболистов.

— Безусловно, Калитвинцев хорошо справился со своей задачей. Но хочется сказать, что не парочка опытных. К нам пришло немало хороших игроков: Рык (Владимир Рыков. – Ред.), Луценко, Паня (Кирилл Панченко. – Ред.)… Молодежь тоже отлично влилась в коллектив.

— Вы заговорили про Рыкова. В интернете есть прикол: в какой бы команде он ни играл, клуб постоянно вылетает в лигу пониже.

— Ха-ха, «Динамо» что, во вторую лигу нужно было вылететь?

— Порой кажется, что Панченко на поле тянет одеяло на себя. В жизни он такой же?

— Я бы не назвал его поведение таким. Кирилл играет под нападающим, его задача – отбирать мяч у защитников, отдавать пасы, самому что-то создавать. Поэтому Панченко постоянно с мячом, через него идут все атаки. А в жизни он вообще не такой: стеснительный, мы хорошо с ним общаемся. Он – свой человек.

— Как он из ФНЛ в сборную умудрился попасть?

— Просто поймал голевое чутье и забивал много мячей. А главное, у Панченко появилась игровая практика. И не важно, что в первой лиге. Журналисты писали, что он долго не может забить. А Панченко сейчас спокойно заколачивает, и все. Станислав Черчесов же дал Кириллу понять, что наблюдает за ним, смотрит.

— Существует такой стереотип: команда, которая выходит из ФНЛ в РФПЛ в своем первом сезоне, показывает не самые хорошие результаты. Что «Динамо» будет делать, чтобы не стать продолжателем этой неприятной традиции?

— Первый шаг – подготовка на сборах, мы будем усердно работать. Второе – нам сказали, что будут какие-то точечные усиления. Повторюсь: у многих игроков есть опыт выступления в Премьер-лиге. Так что все должно быть нормально. Но давайте сравним «Динамо», скажем, с «Уралом». По фамилиям они же не самая известная команда, но дошли до финала Кубка России. «Амкар» хорошо играет. Наша игра зависит от тактики, от внутренней атмосферы. Если мы будем продолжать действовать в том же духе, не появятся люди, которые будут негативно влиять на наше настроение, то мы только на этом может многого достичь. Будем полностью выкладываться. Но следующий год станет переходным: «Динамо», несмотря на опыт, придется немного привыкать к футболу в РФПЛ, к его скоростям.

— Кто отвечает за атмосферу в коллективе?

— Таких нет. Все вместе решаем какие-то вопросы. Нужна помощь кому-то – то все соберемся, поговорим. В «Динамо» все друг друга понимают, прислушиваются к мнению одноклубников. Мы – команда, и коллектив у нас настроенный.

— После матча подходить к фанатской трибуне и исполнять кричалку – тоже командное решение?

— Да. Обсудили ее командой с болельщиками, так и договорились. Я объяснил парням, что нужно делать и исполнять. По-моему, до нас ни у кого не было такой традиции.

— В 2012 году тоже была неплохая команда, но иногда вы говорили о желании уехать в Европу. Поступали предложения?

— Нет. Я же раньше выступал в «Динамо», но ушел по инициативе некоторых людей…

— Дана Петреску?

— Да. Я ушел незаслуженно и хотел доказать это. Поэтому собирался вернуться только сюда, чтобы вместе с командой подняться в Премьер-лигу. Я всегда считал, что «Динамо» и есть топ-клуб. Да, я пришел при таких обстоятельствах, но сейчас уже все позади — мы вернулись. А для меня это был особенный вызов. Что дальше? Не спешите говорить, что мы не будем решать серьезных задач. Вы видели, «Локомотив» выиграл Кубок? Напомните, на каком месте они сейчас идут? Думаете, мы так не можем? Еще как можем!

Волшебный Екатеринбург, Иванов, Смолов

— Вы правда на предложение «Динамо» сразу же ответили согласием и ушли из «Урала»?

— Да. С «Уралом»-то все было не очень понятно: они тянули с продлением контракта. А как только приехал на базу «Динамо», то сразу нахлынула ностальгия, появились мысли: я здесь играл и должен вернуться обратно. Ни разу не пожалел. Тут совсем другие условия, атмосфера. «Динамо» — это великий клуб. Пусть даже и в первой лиге.

— Как Григорий Иванов отреагировал на ваше решение?

— Григорий Викторович сразу сказал: «Плохо, что идешь в первую лигу, потеряешь там в профессиональном плане, сделаешь шаг назад». Я ответил Викторовичу, что просто не могу отказать «Динамо».

— Есть много историй про Григория Иванова. Какой поделитесь вы?

— Они все известны. Он же сидит на скамейке запасных во время матчей. Я поначалу сильно удивлялся. Слышал, что Лунгу жил у него. Для Иванова Лунгу был как сын. Викторович чуть ли не воспитывал его. Мне Иванов запомнился эмоциональным человеком. Он может напихать за результат на поле, за поведение, а потом подойдет и извинится. Он в самом начале может злиться и сильно нервничать. Даже если ведем в счете, Иванов бывает недоволен.

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— В «Урале» люди магическим образом преображаются: Смолов начал забивать, Павлюченко – говорить с журналистами. Что там делают с футболистами?

— Ха-ха, я не знаю. Наверное, те, кому нужна встряска, должны ехать в «Урал»: и себе помогать, и команде. Смолова я знаю давно. В Екатеринбурге он переосмыслил свою карьеру. А еще у него было доверие Тарханова. В «Динамо» за плохую игру он мог начать следующую на лавке. А в «Урале» он продолжал выходить, начинал верить в себя, не боялся ошибаться и забивал. Болельщиков там не так много, но они все до одного поддерживают даже после плохих матчей. Сидишь в ресторане, кушаешь, а они подходят, хвалят и желают удачи. Очень хорошие люди! Да, условия в «Урале» даже по сравнению с «Динамо» хуже: и база, и стадион. Но это может быть одним из способов мотивации. Приезжаешь туда и понимаешь: надо работать, чтобы поскорее вернуться обратно.

Кураньи, Мисимович и лишний вес, «Сатурн»

— Вы играли в «Динамо», когда там были Кураньи и другие звезды. Самый лучший футболист, с которым приходилось выходить на поле?

— Не назвать одного. Кевин был хорош и Ворона (Андрей Воронин. – ред.), и Семшов. Иностранцы у нас сильные были. Да возьмем того же Кураньи: идет тренировка, работаем над подачами с фланга. Каждая подача – гол! Ты смотришь и думаешь: как так?! Как же он так работает?! А Звездана Мисимовича помните? Приехал с лишним весом, но у него мяч вообще не отберешь. У Звездана еще пасики чудесные были.

— Как легионеры шутили над партнерами по команде?

— Вот в 2012 году не буду говорить кого, разыграли. Мы на базу приезжаем, рядом паркуемся, а ключи на шкафчиках в раздевалке оставляем. У одного футболиста взяли ключи и отогнали машину прямо в центр искусственного поля. Выходим на тренировку, а там – машина. Жертва стоит бесится и кричит: «Кто это сделал?!» Тогда главным тренером был Силкин. Все дружно посмеялись и отогнали машину обратно.

— Слышал, что над вами тоже посмеивались. Я про Смолова и Кокорина.

— Ага, из-за музыки, ха-ха. А они же сами шансон и слушают. Сейчас в моде клубная музыка, рэп. Я тоже могу что-то такое включить у себя. Но шансон для меня стал жанром для любого времени года, дня и настроения.

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— Вы работали с Юргеном Ребером в «Сатурне»…

— При нем я впервые вышел в Премьер-лиге.

— Чувствовался европейский менталитет?

— Ой, чувствовалось только то, что мы бегали, как кони. И в Турции, и на базе: выходили на дорожку и черт-те сколько бежали. У него на кроссовках был датчик, который показывает километраж. Юрген становился в начале колонны и спокойно бежал. Мы и через лес, и по асфальту бегали. Помню, смеялись с Лоськовым и Евсеевым: «Куда там бежать-то, куда ты нас гонишь, а?»

— Он как-то назвал молодых футболистов «желторотыми щеглами».

— Я помню только, как у нас был белорусский футболист Леня Ковель. Боец, работоспособность зашкаливала. Ребер как-то сказал: «Мне бы одиннадцать Ковелей. Тогда все было бы здорово».

— А хорошая команда была: Лоськов, Евсеев…

— Потрясающая школа! Еще играли Парфенов, Дюрица, Кириченко, Кински, Каряка, Леха Иванов, Топич… Команда-то приличная! Уходил, правда, тогда, когда все разваливалось. Мне и должны были, деньги, и не отдали. Поэтому и ушел. Но если бы «Сатурн» существовал на высоком уровне, я бы играл за него.

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»