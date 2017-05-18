«Уотфорд» отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого

Автор: Лидия Дидык 0

Леонид Слуцкий

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий не сможет в ближайшее время занять пост главного тренера. Специалист не будет работать в «Уотфорде».

Руководство клуба отказалось от идеи с приглашением Слуцкого, хотя ранее рассматривало такой вариант. Сейчас основным претендентом на пост тренера является Марку Силва, работающий с зимы в «Халле». Силва не хочет продолжать работу с «тиграми» в чемпионшипе.

Ранее говорилось, что Слуцкий и Клаудио Раньери – главные кандидаты на пост тренера «Уотфорда», а вероятность прихода Силвы меньше, чем Слуцкого или Раньери.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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