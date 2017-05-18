«Спартак» хочет приобрести Мартина Монтойе

Автор: Лидия Дидык 0

Монтойе

«Спартак» хочет приобрести нового защитника. Главный кандидат — игрок «Валенсии» Мартин Монтойя.

Главный тренер московской команды Массимо Каррера намерен усилить защитную линию команды в преддверии выступления в Лиге чемпионов.

Сообщается, что 26-летний Монтойя, являющийся воспитанником «Барселоны», уже получил предложение от красно-белых и обдумывает его.

В текущем сезоне Монтойя провел за «Валенсию» 28 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: gianlucadimarzio.com

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