Быть или не быть. Как Каспер Шмейхель стал принцем Дании 

Сборная Дании едет на чемпионат мира в Россию. Команда везет на турнир свой лучший состав в XXI веке, а группа вполне позволяет европейцам выходить в плей-офф. Но кто станет лидером датчан и заставит их прогрызть путь к титулу? В национальной команде есть один игрок, чья карьера напоминает постоянную борьбу за футбол. Его имя — Каспер Шмейхель.

Из князей в грязь и обратно

Мало кому было известно, чем занимался Шмейхель-младший до «Лестера». Он мог стать одним из тех детей великих футболистов, чьи имена знают по интервью их звездных отцов, но никак не по собственным достижениям. На первых порах его карьеры все шло к этому. В начале нынешнего века Шмейхель поймал звезду по имени «Манчестер Сити»: начав играть в «Брондбю», датчанин вскоре получил предложение от «горожан». Удивленный юноша тут же согласился, но это были его самые бесполезные годы в футболе. Поездив по арендам и сыграв всего восемь матчей за «Сити» в АПЛ, Каспер резко развернулся и ушел в клуб «Ноттс Каунти» из четвертого английского дивизиона.

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Через пять лет он скажет фразу, которая взорвет всех фанатов «Сити»: «Решение уйти из «МанСити» было лучшим в моей жизни». Дерзко, но максимально честно. Но давайте откровенно — Шмейхелю повезло, что на его пути встретился Свен-Еран Эрикссон, шведский тренер, возглавлявший «Каунти». В 2011 году именно он, уже будучи тренером «Лестера», пригласит датчанина на «лисью вечеринку». Каспер, к 25 годам поигравший за десяток клубов, тут же согласился. Терять было нечего, а приобретать — вполне возможно.

Хайп позади

История о невероятном волшебстве «Лестера» уже давно не на слуху, а команда болтается в середине таблице АПЛ и периодически всплывает, когда речь идет об очередной выходке Мареза. Совместные фотографии отца и сына Шмейхелей все реже вызывают трепет у юных фанатов, а Джейми Варди перестал быть главным героем футбольной Англии. Теперь у нее есть Гарри Кейн. Но, несмотря на то что поезд славы давно уехал из Лестера и исчез с поля зрения, Каспер не теряет хватки, а наоборот, доказывает, что его медаль чемпиона Англии получена не просто так.

В январе 2018 года он был признан лучшим вратарем АПЛ по версии Whoscored. Трансферные слухи об импульсивном датчанине расходятся быстрее, чем билеты на чемпионат мира. Шмейхель считается одним из сильнейших голкиперов лиги, а за его перчатками охотятся гранды. Ближе всего приблизился «Манчестер Юнайтед». Фанаты клуба визжали при одной мысли, что сын исполнит мечту своего отца и встенет в ворота «Олд Траффорд». Однако Каспер считал по-другому: Шмейхели посещали матчи «МЮ» лишь в качестве зрителей и лишь как дань уважения.

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Но есть и другие претенденты. Мадридский «Реал» не стал скрывать своей симпатии в адрес белокурого блондина. Сам же Каспер проронил всего лишь фразу о том, что хочет продолжить выступать в Лиге чемпионов. С «Лестером», увы, это уже невозможно осуществить, поэтому трансфер голкипера неизбежен. Дело остается лишь за выбором.

Желание превзойти отца

Проблема отцов и детей актуальна всегда. Сыновьям великих игроков всегда приходится сложно. Нужно осуществить что-то невероятное, чтобы перестать быть заложником успеха своего родителя. Кто-то, как Бруклин Бекхэм, вовсе отказывается от футбола, а кто-то, как наш герой, берет трофеями и рекордами.

«Отец никогда мне не помогал в карьере: наоборот, я чувствовал лишнее давление. Думаю, если бы я не был сыном Петера Шмейхеля, то играл бы в Премьер-лиге гораздо больше. Мне 29, я женат, у меня двое детей, но меня до сих пор считают чьим-то сыном», — скрипя зубами произносил Каспер.

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Он рассказывал, что с самого детства его воспринимали только лишь как приложение к великому и могучему Петеру Шмейхелю, и Касперу до сих непросто появляться на улицах в компании своего отца. «Мы недавно обедали с отцом, и какой-то парень подошел к нему, пожал руку и заявил, что он легенда, а я никогда не буду так же хорош. Отец сурово посмотрел на него и сказал: «Если ты пришел, чтобы оскорблять моего сына, то пошел вон отсюда».

Но есть и обратная сторона этой медали. В начале нынешнего сезона Каспер сделал то, чего так и не удалось осуществить его отцу: он отбил пенальти в матче АПЛ на стадионе «Олд Траффорд». Загвоздка в том, что за восемь лет игры за «МЮ» его отец ни разу не совершил ни одного сейва после удара с 11-метровой отметки на этой арене. Достижение не особо значительное, но, скорее всего, вызвало улыбку на лице Шмейхеля-младшего.

Благотворительность

Каспер рассказывал в одном из своих интервью, что его жена работает акушеркой в Бирмингеме, а часть своей зарплаты он переводит в фонд помощи африканским матерям. Самое главное — голкипер основал его сам. Он приводит ужасающие статистические данные: «Только 6% женщин в Эфиопии рожают с профессиональной помощью. Представьте, ребенок никогда не поговорит с мамой. Я не могу придумать ничего хуже. Вы спрашиваете, зачем мне благотворительность? Вот за этим», — голкипер, кажется, иногда злиться, когда ему задают такие вопросы. Однако этим все не ограничилось: в конце прошлого года Шмейхель присоединился к благотворительной компании Хуана Маты Common Goal. По договоренности каждый спортсмен, согласившийся на этот проект, должен жертвовать 1% от своей зарплаты в фонд игрока «Манчестера».

«Одна из моих самых больших целей — запомниться не только как футболист. Я хочу внести реальный вклад в жизнь тех, кому повезло меньше, чем мне», — говорит Шмейхель. К слову, вместе с датчанином в том проекте принял участие еще 31 человек, в том числе Юлиан Нагельсманн, Александер Чеферин и Матс Хуммельс.

Лидер сборной Дании

Продолжаем напоминать, что чемпионат мира уже совсем близко. А значит, совсем скоро Шмейхель приедет в Россию в надежде хотя бы приблизиться к достижениям отца. Кто будет лидером сборной Дании? Мнения разделяются. Кристиан Эриксен? Он действительно незаменим в национальной команде и «Тоттенхэме». Да, но лидерство подразумевает не только мастерство, но и авторитетность и футбольную историю, длиной во всю карьеру. А кто еще может похвастаться таким семейным подрядом и карьерой, напоминающей американские горки? Каспер Шмейхель получил последний шанс, чтобы доказать свою независимость от образа отца. Осталось его не упустить.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press