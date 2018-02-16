Андрес Иньеста рассмотрит предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Автор: Юлия Древова 0

Андрес Иньеста

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов предложить полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте зарплату в 35 млн евро в год. 33-летний хавбек готов обдумать предложение китайской команды.

В октябре футболист заключил с сине-гранатовыми пожизненный контракт, однако в нем существует опция, которая позволяет ему при желании перейти в другой клуб.

Напомним, главным тренером «Тяньцзинь Цюаньцзянь» является экс-защитник «Реала» и «Ювентуса» Фабио Каннаваро. Под его руководством клуб взял бронзовые медали китайской Суперлиги, гарантировав ему участие в азиатской Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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