Андрес Иньеста рассмотрит предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов предложить полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте зарплату в 35 млн евро в год. 33-летний хавбек готов обдумать предложение китайской команды.
В октябре футболист заключил с сине-гранатовыми пожизненный контракт, однако в нем существует опция, которая позволяет ему при желании перейти в другой клуб.
Напомним, главным тренером «Тяньцзинь Цюаньцзянь» является экс-защитник «Реала» и «Ювентуса» Фабио Каннаваро. Под его руководством клуб взял бронзовые медали китайской Суперлиги, гарантировав ему участие в азиатской Лиге чемпионов.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es