Футбол в клеточку. Известные футболисты, попадавшие за решетку

В мире футбола есть место наказаниям посильнее, чем красная карточка или длительная дисквалификация. У Александра Кокорина и Павла Мамаева, после их бурных приключений, есть все шансы узнать это на собственном опыте. Впрочем, им есть у кого спросить совета, ведь до них сразу несколько известных футболистов оказывались за решеткой.

Эдуард Стрельцов

Поехать на чемпионат мира 1958 года без Стрельцова? Уму не постижимо. Но все произошло именно так. Легенда советского футбола, преданный «торпедовец» и безоговорочный лидер сборной СССР оказался за решеткой. Футболиста обвинили в изнасиловании. В совершенном или не совершенном — следствие долго размышлять не стало, впаяв ему срок в 12 лет.

Инцидент со Стрельцовым до сих пор больше полон слухами, нежели фактами. Кто-то утверждает, что дело было сфальсифицировано то ли со стороны ЦСКА, то ли со стороны «Динамо». Игрока выпустили досрочно в 1963 году, а через два года разрешили вернуться в большой футбол в составе «Торпедо».

Трой Дини

Вас когда-нибудь приговаривали к тюремному сроку накануне дня рождения? Нет? А вот Троя Дини — да. Вырос мальчик в бандитском районе. Отец не вылазил из мест строго режима. Мать с утра до ночи пропадала на заработках. Жизнь туго связала Дини с криминальным миром. Но она дала парню шанс все изменить: его заметили скауты «Астон Виллы», потом появился «Уотфорд». Но игрок прослыл гулякой и любителем вечеринок.

В 2012 году в ночном клубе Трой в компании брата и пары приятелей ввязался в драку со студентами. Последние серьезно пострадали. Пьяные дебоширы не остановились на них. Оторвались они и на полицейском. Инцидент засняли на камеру. Троя Дини приговорили к 10 месяцам тюрьмы. Правда, отсидел англичанин не весь срок. Он покаялся и его выпустили на свободу спустя три месяца. Сейчас Дини образцовый футболист, капитан «Уотфорда» и любимец публики.

Адам Джонсон

Тюремный быт Джонсона широко освещался в Великобритании. Наверно, покруче, чем его футбольная карьера. 2 марта 2016 года уже бывшего полузащитника «Манчестер Сити» признали виновным в сексуальной связи с 15-летней школьницей. Игрок получил шесть месяцев тюрьмы, за которые он успел познать все прелести «решетчатой» жизни.

Пару раз на него покушались заключенные, но никто не реагировал на их действия. Джонсон верил, что тюрьма — это шутка. Он же звезда. Как же так? Игрок мог получить досрочное освобождение, если бы признал вину. Но пока Адам этого не сделал. Зато недавно появилась информация о возможном освобождении Джонсона в 2019 году.

Рубен Семеду

Жизнь — это риск. Видимо, Семеду воспринял это заявление как вызов самому себе. Португальский футболист, едва успев перебраться в «Вильярреал», в первые же месяцы пребывания в Испании совершил сразу два нападения на людей: на человека в ночном клубе Cream и на сотрудника одного из заведений Валенсии.

Игрока задержали, допросили и отпустили. Зря. Спустя несколько недель Семеду в компании своего кузена и еще одного подельника совершил вооруженное ограбление в доме знакомого. С ним Рубена связывали финансовые дела.

Вскоре Семеду предъявили обвинение за совершенное преступление. Его доставили в полицию в наручниках и отказали в праве на освобождения под залог. «Вилльяреал» незамедлительно прервал с футболистом трудовые отношения. А сам Семеду сейчас пытается вернуться к своим прямым обязанностям в составе «Уэски».

Данкан Фергюсон

Чего только племянничек Сера Алекса не вытворял за свою карьеру: дрался с таксистами, гонял в нетрезвом виде. Но в 1994 году Данкан влез в по-настоящему крупный скандал. В матче «Эвертона» с «Рейт Роверс» он боднул соперника головой и уложил его на газон. За это Фергюсон вдобавок к красной карточке получил еще и 44 дня тюрьмы в Барлинни, крупнейшей тюрьме Шотландии.

Но футболист не скучал за решеткой. Ему приходили письма от фанатов со словами поддержки. Среди этих поклонников был особенный болельщик «Эвертона»: мальчик по имени Уэйн Руни. Он обожал Данкана и всегда мечтал с ним познакомиться. Мечта мальчика вскоре осуществилась, а в 2015-м Руни принимал участие в прощальном матче Фергюсона.

Брено Боржес

Защитника мюнхенской «Баварии» в тюрьму привел алкоголь. В 2011 году футболист сильно напился и решил поджечь свой дом. Что им двигало в этот момент — только Вселенной известно. Короче, он все-таки устроил «костер», на котором и сам едва «не зажарился».

Спустя год после инцидента суд Мюнхена приговорил Брено Боржеса к трем годам и девяти месяцам тюрьмы по обвинению в попытке мошенничества со страховкой путем поджога арендованного дома. Но игрок отсидел в тюрьме только год и в 2014-м вышел на свободу. После этого горе-пироман вернулся на родину и сейчас выступает за «Васко да Гама».

Тони Адамс

Экс-капитан лондонского «Арсенала» любил хорошо выпить. Как и любой матерый британский футболист из 1990-х. Слабость Адамса к спиртному ожидаемо принесла ему массу проблем и повлекла за собой серию неприятных историй.

Самой «выдающейся» выходкой английского защитника стал пьяный заезд в 1991 году, когда он спровоцировал аварию. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал. За исключением самого Адамса. А в качестве «награды» пьяный гонщик получил четыре месяца тюрьмы. Время за решеткой Тони провел «по-футбольному». Он собрал свою тюремную команду и даже успел ее потренировать.

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press, Официальный твиттер Брено Боржеса , Официальный твиттер Троя Дини

Видео: YouTube