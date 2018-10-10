Павла Мамаева и Александра Кокорина могут быть пожизненно дисквалифицированы, France Football объявил тридцать номинантов на «Золотой мяч». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 октября.

1. РФС может пожизненно дисквалифицировать Кокорина и Мамаева

Футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» и подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

2. Еще три девушки обвинили Криштиану Роналду в изнасиловании

К адвокату Майорги обратились еще три девушки.

3. France Football объявил тридцать номинантов на «Золотой мяч»

Больше всего таких наград у двух легенд мирового футбола — Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

4. «Реал» хочет приобрести Эдена Азара зимой, Неймара – летом

В июне 2020 года бельгийский хавбек может стать свободным агентом.

5. Клаудио Раньери может возглавить «Монако»

Нынешний тренер монегасков Леонарду Жардим может быть уволен уже завтра. 

Фото: Instagram Александра Кокорина

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