Сербский ураган. Как Александар Митрович покоряет АПЛ

В текущем сезоне «Фулхэм», вернувшийся в АПЛ спустя три года, пока чаще огорчает свои фанатов. Но в составе «дачников» ярким пятном выделяется сербский забивала Александар Митрович. Еженедельник «Футбол» — о пути от неуравновешенного таланта до потенциальной звезды премьер-лиги.

«Дачный» комфорт

Таранный форвард играет в Лондоне лишь с начала 2018-го, но почти сразу стал своим для местных суппортеров. Главный тренер «дачников» Славиша Йоканович нашел в соотечественнике идеального проводника своих идей. Сербский коуч 1,5 года искал агрессивный наконечник атаки, пока не появился вариант с засидевшимся на скамейке «Ньюкасла» Митровичем. Тренера и форварда многое связывает – оба выступали за белградский «Партизан» и пользовались уважением местной публики. Йоканович сумел разжечь угасший было пыл Алекса – специалист вновь нацелил горячий нрав нападающего на реализацию моментов, а не проверку прочности ног соперников. 12 мячей Митровича стали ключевым фактором для возвращения хозяев «Крэйвен Коттедж» в АПЛ.

«У меня были удивительные четыре месяца в прошлом году в чемпионате и, конечно, я хочу продолжать это в Премьер-Лиге. Я знаю, это будет трудно, но у меня есть способности и качества, и, конечно, я хочу показать всем, что я могу играть в лучшей лиге в мира. Еще раз говорю: я хочу забивать голы, хочу играть, но первое — когда команда выигрывает матчи и добивается хороших результатов. Если команда будет играть хорошо, то голы обязательно придут»,

— Митрович знал, как расположить к себе фанатов «Фулхэма».

Парадоксы в «Ньюкасле»

А ведь еще в начале 2018 года карьера серба уныло шла под откос. Лишь шесть игр за полсезона, полное недоверие Рафы Бенитеса – перспективы на «Сент Джеймс Парк» сводились к нулю. При этом выступления Митровича в «Ньюкасле» начинались многообещающе, что однако не спасло «сорок» от вылета из АПЛ в сезоне-2015/16. Сербский громила отметился девятью мячами, среди которых особенно стоит выделить два.

В кровавом дерби с «Сандерлендом» в марте 2015 Александар сравнял счет во втором тайме, забавно отпраздновав гол с выбежавшим фанатом, а на последних минутах получил мини-сотрясение мозга. Замены у «Ньюкасла» кончились и серб, несмотря на просьбы врачей, добрых три минуты с безумными глазами отказывался покинуть поле – лишь выход на поляну Бенитеса позволил утихомирить славянского воина.

Второй эпизод – еще более говорящий о колоритном нраве Митровича. В заключительном матче сезона со «шпорами» (5:1), взрывной Саша вошел в книгу рекордов АПЛ – сделал голевой пас, забил сам, а потом удалился, став с таким «хет-триком» лишь шестым игроком в истории.

Всего на счету Алекса четыре красных карточки в форме «Ньюкасла», что стало одним из ключевых факторов отсутствия сожаления у Бенитеса, когда «Фулхэм» выкупал серба. Впрочем, оба клуба остались в плюсе – «дачники» получили стабильного забивалу, а «сороки» — 22 миллиона фунтов за проблемного игрока скамейки.

Новый вожак «орлиной стаи»

Вслед за ренессансом на «Крэйвен Коттедж», Александар вернул себе и статус лучшего форварда Сербии. В товарищеском матче перед ЧМ-2018 он оформил хет-трик в ворота сборной Боливии, а на мировом форуме открыл счет в матче со швейцарцами. Всего на его счету в этом году восемь мячей за сборную «Белых орлов». И Митрович только вошел во вкус.

Признание в АПЛ

Успехи Митровича в этом сезоне не остались без внимания общественности. Джэйми Рэднапп, бывший капитан «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне популярный телеэксперт, отметил прогресс Алекса и посоветовал боссам «Челси» обратить внимание на пробивного форварда, как альтернативу нестабильным Морате и Жиру:

«Когда он играл в «Ньюкасле», то выглядел как ходячая красная карточка. Он сильно повзрослел за последние три года. Митрович силен, как бык, и правильно использует свою агрессию. У него уже пять голов в этом сезоне, и я считаю, что он мог бы играть за топ-клуб АПЛ. Болельщики «Фулхэма» не будут мне признательны за эти слова, но он идеально подойдет для «Челси». Митрович физически сильней, чем Альваро Мората, и обладает большей скоростью, чем Оливье Жиру».

Что дальше?

Блестящий старт сезона позволяет рассчитывать на появление нового топ-форварда в АПЛ. Но в карьере Митровича уже случались яркие полосы, за которыми следовала череда безголевых матчей и удалений. Если Алекс окончательно преодолеет свои проблемы с игровой дисциплиной, а Йокановича не уволят за неудачные результаты лондонцев на старте сезона, то уже в конце сезона топ-клубы Европы вновь будут соревноваться за горячего серба.

Фото: Global Look Press

Текст: Владимир Шевелев

Видео: YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»