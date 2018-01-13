Месси? – Нет. — Роналду? – Нет. — А кто?! Самые неочевидные предсказания на 2018 год

2018 год будет богатым на события. Во-первых, летом пройдет чемпионат мира. Во-вторых, господство «МанСити» и «ПСЖ» в своих чемпионатах может коренным образом поменять расстановку сил в европейском футболе. Еженедельник «Футбол» предсказывает самые невозможные события, которые могут произойти в течение следующего года, и объясняет, что должно такого случиться, чтобы фантазии стали реальностью.

Финал ЧМ-2018

15 июля 2018 года

Предсказание: сборная Англии станет чемпионом мира

Почему нет

Причин, по которым англичанам в этом году не стать лучшими в мире, — вагон и тележка размером с еще один вагон (минутка британского юмора). Для начала — куда девать аргентинцев со сверхмотивированным Месси; действующих чемпионов немцев с двумя полноценными составами; бразильцев, мечтающих о возвращении на мировой трон, и еще целый ряд крепких команд? Конкуренция безумно высока. Еще неизвестно, как сложится для Англии групповая стадия: соседство с Бельгией не сулит легкой жизни. По количеству топ-игроков «красные дьяволы» едва ли уступают «трем львам». Особенно тревожно за вратарскую линию: до сих пор нет представления, кто будет основным кипером на турнире, но кто бы им ни был – Харт, Батленд, Форстер или кто-то еще, – ни в одном из них нельзя быть уверенным на все сто.

Отдельный вопрос – фигура главного тренера. Каким образом кандидатура Гарета Саутгейта удовлетворила строгих дядюшек из Футбольной ассоциации Англии (ФА), не ведает никто. В умопомрачительной тренерской карьере Гарета были целый один клуб («Мидлсбро», при нем вылетевший из АПЛ) и молодежная сборная, не сумевшая под его руководством выйти из группы на чемпионате Европы. Причем Саутгейт, как адекватный специалист, трезво оценивающий собственные перспективы, поначалу сам отказывался от тренерского кресла. Но кардиналы из ФА убедили Гарета в том, что именно он должен повести англичан в поход за Кубком мира. Увидим, что из этого выйдет.

Блеф-клуб. Почему сборная Англии вновь провалится на чемпионате мира

Почему да

Как минимум потому, что у Англии есть Гарри Кейн – человек, сумевший превзойти Месси и Роналду по количеству голов за календарный год. Лучший бомбардир Англии последних лет должен претендовать на звание лучшего форварда турнира, если избежит травм и если партнеры поддержат его должным образом. А среди них немало талантов, жаждущих показать себя. Алли и Рэшфорд совсем недавно вышли из «молодежки», но уже считаются мировыми звездами; немногим старше Лингард и Стерлинг, чей прогресс особенно заметен в этом сезоне; все увереннее смотрятся игроки оборонительного плана – Стоунз, Магуайр и Дайер. Все они, включая Кейна, еще не достигли 25-летия. У них полно задора, они не признают авторитетов, и на них нет психологического груза. Раскрепощенность – вот что может стать их козырной картой против более опытных и мастеровитых команд.

Финал Лиги чемпионов

26 мая

Предсказание: «Бавария» возьмет Кубок чемпионов

Почему нет

О какой «Баварии» может идти речь, когда из-за горизонта виднеется Пеп Гвардиола с безупречным составом и Неймар с «ПСЖ» за спиной! Слишком много поставлено на кон для этих двух претендентов: очередного поражения на одной из стадий ЛЧ арабские владельцы уже не вынесут. «Бавария» только начинает возрождаться, а шоковая терапия с начала сезона все еще тяжелым грузом лежит на сердцах игроков.

Золотая лотерея. Как «Бавария» заполучила самого талантливого молодого немца

Почему да

Последние два года постоянные травмы мешали «Баварии» пройти дальше в Лиге чемпионов. Мюнхенцы и тут подстраховались: Ули Хенесс вернул в состав клуба именитого врача Ганса-Вильгельма Мюллера-Вольфарта, который несколько лет назад покинул «красных» из-за конфликта с Гвардиолой. Теперь ноги игроков снова в надежных руках, а за зимний перерыв травмированные успеют восстановиться.

Сегодня «Бавария» заметно страдает от отсутствия на поле Мануэля Нойера: ни один из даже самых хороших голкиперов мюнхенцев не сможет заменить Ману. Но стоит посмотреть на календарь: Нойер собирается возвратиться на поле в феврале. Матчи против «Бешикташа» «Бавария» переживет, а потом на зеленый газон вернется капитан.

Ну и главное. Никто не забыл, что осенью «Бавария» отправила домой Карло Анчелотти и вызвала скорую помощь для мюнхенцев — Юппа Хайнкеса? Этот старик не дал спокойно работать Гвардиоле в Германии из-за высокой планки в сезоне-2012/13. Самое время снова порвать все мечты каталонского тренера и забрать кубок Лиги чемпионов из-под носа. Хайнкес с легкостью вернул лидерство «Баварии» в Бундеслиге всего за три недели и увеличил отрыв на 11 очков. Судьба чемпионата уже предрешена, Кубка — тоже (ведь главных соперников в лице «Боруссии» и «Лейпцига» дедушка Юпп уже давно отправил набираться опыта). Дело остается за малым. Хайнкес обещал довести «Баварию» только до конца сезона, а значит, эта Лига чемпионов — последняя попытка побить все мировые футбольные рекорды.

30-й тур российской Премьер-лиги

13 мая

Предсказание: «Локомотив» станет чемпионом России

Почему нет

Есть три главные причины и еще несколько второстепенных. Главные – «Зенит», ЦСКА и «Спартак», с ними все ясно. С остальными сложнее. «Локомотив» — это четко отлаженный за осень механизм, в котором плюсы от блистательной игры братьев Миранчуков, великолепных финтов Мануэла Фернандеша, бомбардирских подвигов Джефферсона Фарфана объединились в одну большую силу и вытолкнули «железнодорожников» на первое место. Проблема заключается в том, что «Локо» страдает от нехватки кадров, поэтому поломка в этой системе подтолкнет клуб ближе к провалу. Перестанет забивать Фарфан – у Юрия Семина не останется опасных форвардов (неизвестно, в каком состоянии вернется Ари после травмы). Сломаются Алексей и Антон Миранчуки или Мануэл Фернандеш – москвичи потеряют легкость в полузащите. Загремит в лазарет кто-нибудь из защитников – к воротам Гилерме/Антона Коченкова станет проходить еще легче.

«Локомотиву» нужны трансферы. Причем ни в коем случае не исходящие: продажа лидеров добьет команду. Недавно президент красно-зеленых Илья Геркус заявил, что у «Локо» этой зимой будет максимум два новичка. «Локо» и его болельщикам придется молиться, чтобы они были не уровня Хенти или Шкулетича, иначе с мыслями о «золоте» перед решающей стадией чемпионата придется проститься.

Еще можешь, Палыч! Как «Локомотив» оказался лидером чемпионата

Почему да

Восемь очков отрыва перед весенней частью сезона – достаточно большой задел для «Локомотива». Кроме того, вкус приближающегося чемпионства усиливается на фоне всеобщей игровой импотенции. ЦСКА страдает от нехватки топовых игроков и выдает суперпрагматичный футбол. «Зенит» прошлым летом закупился аргентинцами, разворовал «Ростов», но Роберто Манчини так и не придумал, что делать со всем этим добром. «Краснодар» тонет в собственной идеологии, а игроки этой команды нередко выслушивают претензии Игоря Шалимова из-за «недостатка своего класса». Реальным соперником для «Локомотива» в борьбе за «золото» видится один лишь «Спартак». Команда Массимо Карреры набрала неплохую форму перед перерывом и грохнула ЦСКА, но у красно-белых есть еще два месяца, чтобы потерять накопленные кондиции и отпустить «Локо» вперед.

Весной Юрию Семину предстоит встретиться и со «Спартаком», и с «Зенитом», и с «Краснодаром». На такие матчи Палыч умеет настраивать своих футболистов. Гораздо важнее не терять очки там, где это делать совсем необязательно. Например, в поединках с условными «Динамо» и «Амкаром».

Neymar (14) enjoyed a successful two-week trial at Valdebebas in early 2006, among those he played alongside were Dani Carvajal and Pablo Sarabia, it would have cost €60,000 to sign him permanently, but Real Madrid refused. And the rest, as they say, is history pic.twitter.com/Vn2zPRv4AX — izay Man (@izayofori) January 12, 2018

Открытие трансферного окна

июль 2018 года

Предсказание: Неймар перейдет в мадридский «Реал» и установит новый трансферный рекорд

Почему нет

Главный ответ на этот вопрос – Эден Азар, основная цель мадридцев последних лет. Лидер «Челси» затягивает переговоры по продлению двухлетнего контракта с лондонцами, а действующий рассчитан до 2020 года. Неймар же создал в Париже все подходящие для себя условия: зарабатывает евро в секунду, стал исполнителем почти всех стандартов, вокруг него полно друзей по сборной, партнерам даже запрещено идти с техничным бразильцем в стыки, чтобы не повредить, как музейный экспонат, а Унаи Эмери постоянно делает поблажки. Последняя мотивация Неймара – выиграть для «ПСЖ» Лигу чемпионов и войти в историю.

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Почему да

Неймар, словно дорогая елочная игрушка, блестит ярче прочих, но необходимость ее наличия легко оспорить. Владельцы самых богатых клубов мира предлагают за бразильца иррациональные суммы, и непонятно, действительно ли им так нужен вечно капризный игрок или это банальное желание олигархов утешить собственное самолюбие. Неймар готов покинуть «ПСЖ». И дело не только в постоянных спорах с партнерами по команде и с Унаи Эмери. С малолетства приученный быть в центре внимания бразилец тяжело переносил беспросветное нахождение в тени Лионеля Месси. Но даже отъехав в Париж и показывая сумасшедшую статистику (17 голов, 14 ассистов в 20 матчах), самая дорогая елочная игрушка не стала самой полезной. Ни Эдинсон Кавани, ни Килиан Мбаппе не уступают бразильцу ни в эффективности, ни в эффектности.

В 2006-м 14-летний Неймар был на просмотре в «Реале» и даже сыграл в товарищеском матче, но спортивный директор мадридцев Карлос Мартинес де Альборнос отказался платить агенту, и отцу, Неймара 60 тыс. евро. Переговоры прервались, но «сливочные» не отказались от идеи подписать легконогого вундеркинда. Бэкграунд из четырех лет в футболке «Барселоны» — не повод отказывать Флорентино Пересу. Самый дорогой игрок мира рос на матчах Рональдо и сам наблюдал, как тот транзитом из каталонской команды перешел в «Реал», оставшись всеми любимым Зубастиком. В ином случае Неймар повторит судьбу Луиша Фигу, но дорогостоящему бразильцу не привыкать «финтить» в окружении скандалов.

«Золотой мяч»-2018

Декабрь 2018-го

Предсказание: Гарри Кейн станет обладателем награды

Почему нет

Церемония вручения «Золотого мяча» не первый год подвергается критике из-за отсутствия интриги. Последние 10 лет обладателем награды неизменно становился кто-то из пары Месси–Роналду. А если точнее, тот из них, кто завоевал наибольшее количество трофеев. Даже если были футболисты, отыгравшие ярче них в течение года, на итоговых результатах это не отражалось никоим образом. В этом году ключевую роль при выявлении победителя сыграют итоги чемпионата мира. Но представить англичан в роли сильнейшей сборной планеты – все равно что признать группу Nickelback революционерами в мире музыки. Еще один фактор не в пользу Кейна – непопсовый клуб. Во-первых, «Тоттенхэм» заметно уступает по узнаваемости «Реалу» и «Барселоне». Во-вторых, лондонцам вряд ли светит крупный титул по итогам сезона, как победа в АПЛ или ЛЧ. Куда вероятнее их триумф в Кубке Англии, но на фоне чемпионского титула или «больших ушей» это слишком мелко. Каким бы результативным ни оказался этот год для Харри Кейна, без громкой победы с клубом или сборной ему надеяться не на что.

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Почему да

На данный момент это самый универсальный и сильнейший форвард мира (ни Месси, ни Роналду, ни Неймар не играют на позиции чистого страйкера). В предыдущих трех сезонах Кейн преодолел отметку в 20 забитых голов в АПЛ и без проблем повторит этот трюк в четвертый раз (сейчас на его счету 18 мячей, а впереди еще 16 туров). Да, это не такой выдающийся подвиг для конкуренции с Месси и Роналду. Зато по итогам 2017 года именно Кейн стал самым результативным футболистом мира. Англичанин наколотил 56 голов в 52 матчах за клуб и сборную, параллельно перекрыв рекорд Алана Ширера по количеству голов в АПЛ за календарный год (39 против 36). В отличие от Кейна, его клуб «Тоттенхэм» не может похвастаться выдающимися достижениями. Но если англичанин в полной мере раскроет свой бомбардирский талант на предстоящем чемпионате мира, то это будет весомой заявкой на получение награды. «Золотому мячу» нужны новый обладатель и новое лицо, не успевшее всем надоесть.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Илья Егоров, Никита Котов, Антон Муша

Фото: Global Look Press, Legion Media, Сергей Дроняев

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