Месси? – Нет. — Роналду? – Нет. — А кто?! Самые неочевидные предсказания на 2018 год

2018 год будет богатым на события. Во-первых, летом пройдет чемпионат мира. Во-вторых, господство «МанСити» и «ПСЖ» в своих чемпионатах может коренным образом поменять расстановку сил в европейском футболе. Еженедельник «Футбол» предсказывает самые невозможные события, которые могут произойти в течение следующего года, и объясняет, что должно такого случиться, чтобы фантазии стали реальностью.

Финал ЧМ-2018

15 июля 2018 года

Предсказание: сборная Англии станет чемпионом мира

Почему нет

Причин, по которым англичанам в этом году не стать лучшими в мире, — вагон и тележка размером с еще один вагон (минутка британского юмора). Для начала — куда девать аргентинцев со сверхмотивированным Месси; действующих чемпионов немцев с двумя полноценными составами; бразильцев, мечтающих о возвращении на мировой трон, и еще целый ряд крепких команд? Конкуренция безумно высока. Еще неизвестно, как сложится для Англии групповая стадия: соседство с Бельгией не сулит легкой жизни. По количеству топ-игроков «красные дьяволы» едва ли уступают «трем львам». Особенно тревожно за вратарскую линию: до сих пор нет представления, кто будет основным кипером на турнире, но кто бы им ни был – Харт, Батленд, Форстер или кто-то еще, – ни в одном из них нельзя быть уверенным на все сто.

Отдельный вопрос – фигура главного тренера. Каким образом кандидатура Гарета Саутгейта удовлетворила строгих дядюшек из Футбольной ассоциации Англии (ФА), не ведает никто. В умопомрачительной тренерской карьере Гарета были целый один клуб («Мидлсбро», при нем вылетевший из АПЛ) и молодежная сборная, не сумевшая под его руководством выйти из группы на чемпионате Европы. Причем Саутгейт, как адекватный специалист, трезво оценивающий собственные перспективы, поначалу сам отказывался от тренерского кресла. Но кардиналы из ФА убедили Гарета в том, что именно он должен повести англичан в поход за Кубком мира. Увидим, что из этого выйдет.

Блеф-клуб. Почему сборная Англии вновь провалится на чемпионате мира

Почему да

Как минимум потому, что у Англии есть Гарри Кейн – человек, сумевший превзойти Месси и Роналду по количеству голов за календарный год. Лучший бомбардир Англии последних лет должен претендовать на звание лучшего форварда турнира, если избежит травм и если партнеры поддержат его должным образом. А среди них немало талантов, жаждущих показать себя. Алли и Рэшфорд совсем недавно вышли из «молодежки», но уже считаются мировыми звездами; немногим старше Лингард и Стерлинг, чей прогресс особенно заметен в этом сезоне; все увереннее смотрятся игроки оборонительного плана – Стоунз, Магуайр и Дайер. Все они, включая Кейна, еще не достигли 25-летия. У них полно задора, они не признают авторитетов, и на них нет психологического груза. Раскрепощенность – вот что может стать их козырной картой против более опытных и мастеровитых команд.

Финал Лиги чемпионов

26 мая

Предсказание: «Бавария» возьмет Кубок чемпионов

Почему нет

О какой «Баварии» может идти речь, когда из-за горизонта виднеется Пеп Гвардиола с безупречным составом и Неймар с «ПСЖ» за спиной! Слишком много поставлено на кон для этих двух претендентов: очередного поражения на одной из стадий ЛЧ арабские владельцы уже не вынесут. «Бавария» только начинает возрождаться, а шоковая терапия с начала сезона все еще тяжелым грузом лежит на сердцах игроков.

Золотая лотерея. Как «Бавария» заполучила самого талантливого молодого немца

Почему да

Последние два года постоянные травмы мешали «Баварии» пройти дальше в Лиге чемпионов. Мюнхенцы и тут подстраховались: Ули Хенесс вернул в состав клуба именитого врача Ганса-Вильгельма Мюллера-Вольфарта, который несколько лет назад покинул «красных» из-за конфликта с Гвардиолой. Теперь ноги игроков снова в надежных руках, а за зимний перерыв травмированные успеют восстановиться.

Сегодня «Бавария» заметно страдает от отсутствия на поле Мануэля Нойера: ни один из даже самых хороших голкиперов мюнхенцев не сможет заменить Ману. Но стоит посмотреть на календарь: Нойер собирается возвратиться на поле в феврале. Матчи против «Бешикташа» «Бавария» переживет, а потом на зеленый газон вернется капитан.

Ну и главное. Никто не забыл, что осенью «Бавария» отправила домой Карло Анчелотти и вызвала скорую помощь для мюнхенцев — Юппа Хайнкеса? Этот старик не дал спокойно работать Гвардиоле в Германии из-за высокой планки в сезоне-2012/13. Самое время снова порвать все мечты каталонского тренера и забрать кубок Лиги чемпионов из-под носа. Хайнкес с легкостью вернул лидерство «Баварии» в Бундеслиге всего за три недели и увеличил отрыв на 11 очков. Судьба чемпионата уже предрешена, Кубка — тоже (ведь главных соперников в лице «Боруссии» и «Лейпцига» дедушка Юпп уже давно отправил набираться опыта). Дело остается за малым. Хайнкес обещал довести «Баварию» только до конца сезона, а значит, эта Лига чемпионов — последняя попытка побить все мировые футбольные рекорды.

30-й тур российской Премьер-лиги

13 мая

Предсказание: «Локомотив» станет чемпионом России

Почему нет

Есть три главные причины и еще несколько второстепенных. Главные – «Зенит», ЦСКА и «Спартак», с ними все ясно. С остальными сложнее. «Локомотив» — это четко отлаженный за осень механизм, в котором плюсы от блистательной игры братьев Миранчуков, великолепных финтов Мануэла Фернандеша, бомбардирских подвигов Джефферсона Фарфана объединились в одну большую силу и вытолкнули «железнодорожников» на первое место. Проблема заключается в том, что «Локо» страдает от нехватки кадров, поэтому поломка в этой системе подтолкнет клуб ближе к провалу. Перестанет забивать Фарфан – у Юрия Семина не останется опасных форвардов (неизвестно, в каком состоянии вернется Ари после травмы). Сломаются Алексей и Антон Миранчуки или Мануэл Фернандеш – москвичи потеряют легкость в полузащите. Загремит в лазарет кто-нибудь из защитников – к воротам Гилерме/Антона Коченкова станет проходить еще легче.

«Локомотиву» нужны трансферы. Причем ни в коем случае не исходящие: продажа лидеров добьет команду. Недавно президент красно-зеленых Илья Геркус заявил, что у «Локо» этой зимой будет максимум два новичка. «Локо» и его болельщикам придется молиться, чтобы они были не уровня Хенти или Шкулетича, иначе с мыслями о «золоте» перед решающей стадией чемпионата придется проститься.

Еще можешь, Палыч! Как «Локомотив» оказался лидером чемпионата

Почему да

Восемь очков отрыва перед весенней частью сезона – достаточно большой задел для «Локомотива». Кроме того, вкус приближающегося чемпионства усиливается на фоне всеобщей игровой импотенции. ЦСКА страдает от нехватки топовых игроков и выдает суперпрагматичный футбол. «Зенит» прошлым летом закупился аргентинцами, разворовал «Ростов», но Роберто Манчини так и не придумал, что делать со всем этим добром. «Краснодар» тонет в собственной идеологии, а игроки этой команды нередко выслушивают претензии Игоря Шалимова из-за «недостатка своего класса». Реальным соперником для «Локомотива» в борьбе за «золото» видится один лишь «Спартак». Команда Массимо Карреры набрала неплохую форму перед перерывом и грохнула ЦСКА, но у красно-белых есть еще два месяца, чтобы потерять накопленные кондиции и отпустить «Локо» вперед.

Весной Юрию Семину предстоит встретиться и со «Спартаком», и с «Зенитом», и с «Краснодаром». На такие матчи Палыч умеет настраивать своих футболистов. Гораздо важнее не терять очки там, где это делать совсем необязательно. Например, в поединках с условными «Динамо» и «Амкаром».

Neymar (14) enjoyed a successful two-week trial at Valdebebas in early 2006, among those he played alongside were Dani Carvajal and Pablo Sarabia, it would have cost €60,000 to sign him permanently, but Real Madrid refused. And the rest, as they say, is history pic.twitter.com/Vn2zPRv4AX

— izay Man (@izayofori) January 12, 2018