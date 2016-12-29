Взлетная полоса. Пять футболистов, показавших большой прогресс

Встречая новый год, важно вспомнить тех, для кого 2016-й стал трамплином в жизнь. «90 минут» — о пяти игроках, сумевших разогнать карьеру.

Кто: Яго Аспас

Клуб: «Сельта», Испания

Однажды он решил, что устал на себе тащить «Сельту» и хочет покорить Европу. Но в «Ливерпуле» не заблистал и с опущенной головой вернулся домой. Вернулся и в 29 лет попал в сборную, стал одним из лучших форвардов лиги и превзошел самого Царя – Александра Мостового.

Яго в «Сельте» с 8 лет. Во взрослый футбол испанец попал поздно. Летом 2009 года «Сельта» без денег была на грани вылета в Сегунду В (3-й дивизион). В тяжелой игре против «Алавеса» Эусебио Сакристан рискнул и выпустил 22-летнего нападающего, а тот оформил дубль и спас «небесных» от вылета и неизбежного банкротства. Спустя два года, уже в статусе лидера, Яго забил 23 мяча в 35 играх и протащил «Сельту» в Примеру. «Ливерпуль» выкупил испанца за 9 млн евро – и пожалел об этом. Даже дисквалификация Суареса не помогла Аспасу раскрыться в АПЛ. Аренда в «Севилью» — лучшее, что можно было выжать из ситуации. На смену Старриджу и Суаресу пришли Бакка и Гамейро. «Севилья» перехитрила всех и себя: выкупила форварда за 6 млн евро и уже через неделю продала в «Сельту» на 1 млн дешевле.

Возвращение Аспаса преобразило и «Сельту», и самого игрока. Почти вылетавший клуб пробился в ЛЕ. В октябре Яго забил 73 мяча за «небесных» и обогнал Александра Мостового, а уже через неделю 29-летний Аспас дебютировал за сборную Испании и забил англичанам.

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Кто: Ренату Саншеш

Клубы: «Бенфика», Португалия, «Бавария», Германия

Главный талант Европы доказал, что пройти путь от дублера «Бенфики» до игрока сильнейшего клуба Германии можно не только в футбольных симуляторах.

Открытию португальца футбольный мир должен быть благодарен Рую Витории и УЕФА. Первому – за то, что заприметил Ренату еще в середине нулевых, когда работал с детской командой «Бенфики», а вторым – за создание юношеской Лиги чемпионов, где «орлы» в одном из матчей наколотили 11 мячей. Восемнадцатилетнего Саншеша, как и нескольких его сверстников, выпустили на следующую игру лиги. Если юноши совсем скоро вернулись в расположение «молодежки», то Ренату закрепился. Уходящий 2016 год он уже начинал в роли основного игрока «орлов», вытеснив Андреаса Самариса и Любомира Фейса. Параллельно в истории португальского вундеркинда открылась и другая линия сюжета – сборная. В марте Фернанду Сантуш впервые выпустил Саншеша против Болгарии, а в мае внес парня в заявку на Евро-2016.

Еще до начала европейского форума на Саншеша уже началась трансферная охота. Пока «МЮ» приценивался, «Бавария» сыграла на опережение и за меньшие деньги подписала с талантом предварительное соглашение. В статусе чемпиона Португалии и полузащитника мюнхенского суперклуба Саншеш отправился со сборной во Францию, где был признан лучшим молодым футболистом и стал чемпионом Европы.

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Кто: Садьо Мане

Клубы: «Саутгемптон», «Ливерпуль», Англия

В Англии уже давно не считают денег, но переход Мане из «Саутгемптона» за рекордный для «святых» 41 млн евро в «Ливерпуль» мерсисайдцы встретили скептически. Сенегалец с первых дней начал отрабатывать каждый заплаченный за него фунт. Еще до того как стать ведущим бомбардиром «Саутгемптона», Садьо прошел непростой путь, чтобы играть в футбол профессионально. В 2016-м мечта Мане сбылась: он перешел в английский клуб с богатейшей историей и традициями.

До 15 лет Садьо играл в футбол только на улицах крохотного городка Седиу, что на юго-западе Сенегала. Почти 10 лет назад мальчишка вместе с дядей отправился в долгое 800-километровое путешествие до Дакара. В столице Сенегала подросток прошел просмотр в академии «Дженерейшн Фут». Его приютила новая семья, и жизнь кардинально изменилась. Уже в 19 лет сенегалец познакомился с французским футболом, но тащить на себе «Метц» оказался не готов. Удар по амбициям Садьо не сломил. Неожиданно атакующий полузащитник раскрылся в Австрии, где забивал за «Ред Булл» в каждой второй игре.

В 2014-м Садьо перешел в «Саутгемптон» и долгое время считал 16 мая 2015 года самым важным днем в жизни, пока не подписал контракт с «Ливерпулем». Тогда в игре против «Астон Виллы» Мане забил самый быстрый хет-трик в истории лиги.

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Кто: Джошуа Киммих

Клуб: «Бавария», Германия

В 21 год он сыграл в составе главного клуба Германии на всех позициях, за исключением вратарской и чистого форварда. Изучению универсализма Джошуа Киммиха не один месяц посвятил Пеп Гвардиола, а его наработки перешли Карло Анчелотти.

Главный миссионер тотального футбола Пеп Гвардиола прошлой зимой столкнулся в Германии с катастрофическим кадровым дефицитом. В «Баварии» один за одним ломались игроки обороны – Хави Мартинес, Хольгер Бадштубер, Мехди Бенатиа и Джером Боатенг: вылетали один за одним. Надо понимать, до какого отчаяния дошел испанец, если решился на аренду Сердара Таски из «Спартака». Киммих, воспитанник «Штутгарта», не затерявшийся в нежном возрасте во второй Бундеслиге в составе одиозного «РБ Лейпциг», номинально значился опорником. Гвардиола пошел на эксперимент и сообразил для центра защиты дуэт Алаба – Киммих. «Бавария» с честью преодолела трудный период, а о Джошуа заговорили как о главном таланте чемпионата.

Еще не дебютировав за главную сборную страны, Киммих попал в заявку Йоахима Лева на Евро-2016. По итогам форума во Франции немцы завоевали «бронзу», а Джошуа УЕФА внес в символическую сборную турнира. Двадцатиоднолетний футболист вернулся в Мюнхен в статусе одного из ведущих и системообразующих игроков «Баварии», а зимой вошел в список номинантов команды года от УЕФА.

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Кто: Андреа Белотти

Клуб: «Торино», Италия

Первый за 35 лет игрок «Торино», отличившийся за «скуадру адзурру». Еще год назад Андреа не воспринимали всерьез, а сегодня он новая главная надежда Италии и один из самых забивных форвардов Серии А.

Футболом Белотти стал заниматься в 8 лет. Всю жизнь он болел за «Милан», а кумиром считал Андрея Шевченко. Мальчик пробовался во многие академии, в том числе и «Аталанты», но постоянно получал отказ. В 13 лет попал в «Альбинолеффе». Тренер видел подростка игроком центра поля. Лишь к 17 годам, когда многие уже подписали первые контракты, Белотти переквалифицировался в форварда, а через два года состоялся дебют за «Альбинолеффе» из Серии В. Нападающий забивал в каждой второй игре, чем привлек внимание «Палермо». В Сицилии у него сложился симпатичный дуэт с Пауло Дибалой. Оба вскоре отправились в Турин. В «Торино» Андреа на протяжении пяти месяцев не мог отличиться, пока в конце ноября его не прорвало: после гола в ворота «Болоньи» Белотти настрелял еще 11 и закончил сезон в ранге лучшего бомбардира клуба.

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Придя в сборную, Джампьеро Вентура первым делом вызвал хорошо знакомого нападающего, и тот за 5 игр отличился трижды. С приходом Синиши Михайловича «Торино» отказался от игры в два форварда и перешел на 4+3+3, где Белотти отведена роль главной рок-звезды.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press