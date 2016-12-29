«Урал» готов пригласить Романа Широкова

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Роман Широков

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном приглашении в команду бывшего капитана сборной России Романа Широкова. Не так давно агент Арсен Минасов, представляющий интересы Широкова, рассказал, что полузащитник готов вернуться в футбол, если поступит достойное предложение.

«Что касается темы с Романом Широковым, то здесь все зависит от него самого. Кто знает, может, у Романа началась другая жизнь? Все-таки он пропустил уже полгода, вернуться будет не так просто. Может, его еще где-то хотят видеть? В любом случае мы вступили в переговоры и готовы пригласить его в «Урал», — рассказал Григорий Иванов.

Фото: Сергей Дроняев

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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