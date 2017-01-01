Сокровище Сахары. 5 номинантов на звание лучшего игрока Африки

Африканская конфедерация футбола представила окончательный шорт-лист из пяти номинантов на награду лучшему игроку Африки по итогам года. Итоги будут подведены 5 января. В 2015-м звание впервые за четыре года досталось не полузащитнику Яя Туре, на этот раз ивуариец опять вне списка. Еженедельник «Футбол» — о том, кто номинирован на звание лучшего футболиста Черного континента.

Кто: Мохаммед Салах

Клуб: «Рома» Рим, Италия

Страна: Египет

Лучшее, что случалось с футболом в Египте за последнее время, – рождение Салаха. До 2012 года о нем было известно немного: талантливый полузащитник из каирского «Мокавлуна». Все изменилось после трагедии на стадионе в Порт-Саиде, в ходе которой погибли 73 человека. Чемпионат Египта отменили, а Салах решился на переезд в Европу.

Уже в первом сезоне он выиграл швейцарский чемпионат в составе «Базеля» и был признан главным открытием года африканского континента. Об успехах египтянина узнали в Англии. В прессе писали об интересе «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Ньюкасла», а купил футболиста, как это часто и бывает, «Челси». В Лондоне мог конкурировать с Хуаном Куадрадо. Оба вингера в АПЛ не прижились, зато встретились вновь уже в «Фиорентине». После годовой аренды во Флоренции Мохаммед со скандалом перешел в «Рому». «Фиалки» имели право оставить египтянина за 1 млн фунтов, но Салах проигнорировал условия договора. Дело дошло до разбирательств с ФИФА, а агент футболиста заявил: «Если Мохаммеда дисквалифицируют, весь день буду готовить кебабы на одной из улиц Флоренции». Продавать свертки в лаваше не пришлось: переход признали легитимным.

На данный момент Салах – один из основополагающих футболистов «Ромы», тем не менее его победа в премии выглядит маловероятной.

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Кто: Ислам Слимани

Клуб: «Лестер», Англия

Страна: Алжир

Напарник Варди, лучший друг Рияда Мареза и обидчик Игоря Акинфеева, Ислам – нападающий, воспитанник «Чераги» из города Алжир. За 800 тысяч алжирских динаров в 21 год перешел в «Белуиздад». Его долго ждали во Франции. Клод Пюэль приглашал форварда в «Ниццу», а Эрик Момбертс – в «Гавр», но Ислам остановился на Португалии.

После перехода в августе 2013 года в «Спортинг» форвард сразу же стал на родине национальным героем. Его признали лучшим футболистом года и наградили алжирским «Золотым мячом». Да, такой существует. В Лиссабоне Ислам заиграл не сразу. Вписаться в основу помог спад колумбийца Фреди Монтеро. Слимани в четырех играх наколотил четыре мяча, чем впечатлил тренера Леонарду Жардима. Всемирную известность Ислам получил после ЧМ-2014 в Бразилии. Его гол головой в ворота сборной России вывел Алжир в плей-офф. К слову, Ислам уже через год забил Акинфееву вновь: в футболке «Спортинга» в ворота ЦСКА. После ЧМ алжирец потребовал у клуба увеличить его зарплату втрое. В ответ футболиста отправили в дубль. Когда тот спустился с небес, вернулся к тренировкам с основой.

Этим летом Слимани перешел в «Лестер» за 30 млн фунтов. Клаудио Раньери все еще в поисках оптимальной роли для Ислама. Чтобы сыграться с Джейми Варди, требуется время, а очки «лисам» нужны сейчас.

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Кто: Садио Мане

Клуб: «Ливерпуль», Англия

Страна: Сенегал

Он сбежал из семьи ради футбола, покорил Дакар и побил вечный рекорд Робби Фаулера. Садьо родился на юго-западе Сенегала, в небольшом городке Седиу. Как и любой африканский мальчишка, Мане все детство провел во дворе, играя в мяч с друзьями. Еще ребенком столкнулся с непониманием родителей, которые были настолько зациклены на религии, что не разглядели любви сына к игре с мячом.

Когда Мане было 15 лет, он вместе с дядей уехал в путешествие длиной 800 км – до Дакара. В столице Сенегала Садио приютила новая семья. Там же он попал на просмотр в команду «Дженерейшн Фут». Неуклюжий, в рваной одежде, он сразу покорил тренеров и был приглашен в академию. В 2010-м Мане купил «Метц». Главный тренер Доминик Бижота доверял сенегальцу, но для 19-летнего Садио французский футбол оказался невыносимо вязким. Один гол в 20 матчах – и форвард был продан в австрийский «Ред Булл». Наколотив почти полсотни мячей за два года, Садио привлек внимание селекционеров «Саутгемптона» и в 2014-м стал «святым». 16 мая 2015 года сенегалец, забив на 13, 14 и 16-й минутах в ворота «Астон Виллы», обогнал автора самого быстрого хет-трика АПЛ Робби Фаулера.

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С этого лета футболист выступает за «Ливерпуль». Сделка обошлась красным в 41 млн евро. И уже сейчас можно смело утверждать, что у «Энфилда» появился новый кумир.

Кто: Пьер-Эмерик Обамеянг

Клуб: «Боруссия» Д

Страна: Габон

Действующий лучший игрок Африки и один из самых быстрых футболистов планеты. Нападающий родился в Париже, приглашался в сборную Италии, выступал за юношескую сборную Франции, а теперь играет за Габон и считается африканцем.

Обамеянг был ребенком неусидчивым и постоянно менял секции и клубы. В 17 лет французу выпал шанс тренироваться в академии «Милана». Вместе с юниорами «россонери» Пьер-Эмерик выиграл турнир в Индонезии и был признан лучшим игроком. Так и не получив ни одного шанса сыграть в основном составе, вернулся во Францию, где метался из аренды в аренду. Первым, кто разглядел талант французского габонца, был Кристоф Гальтье. Многолетний тренер «Сент-Этьена» использовал Обамеянга в дуэте с Эмманюэлем Ривьером. С приходом Брандао Гальтье сместил форварда на позицию правого вингера. Вместе с «зелеными» капитан сборной Габона выиграл Кубок лиги и вскоре был продан в дортмундскую «Боруссию» за 15 млн евро.

За три года фанаты «шмелей» успели забыть Роберта Левандовски. Уже совсем скоро Пьер-Эмерик забьет юбилейный, сотый, мяч в желто-черной футболке (сейчас – 96 голов). В прошлом году именно Обамеянг был признан лучшим игроком Африки. Побеждавший до того в номинации четыре года подряд Яя Туре назвал выбор Пьера позором Черного континента.

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Кто: Рияд Марез

Страна: Алжир

Клуб: «Лестер», Англия

Футболист, ставший главным откровением прошедшего сезона в Европе. Еще недавно он играл в Лиге 2 и дебоширил в барах, а теперь его клуб – чемпион Англии, а он – один из самых желанных полузащитников мира.

Путь алжирца из французского города Сарсель начался с полулюбительского клуба «ААС». Сюда 13-летним мальчиком записался Рияд. На фоне ровесников ничем выдающимся подросток не отличался. Его кумирам был Дидье Дрогба и уже тогда Марез мечтал однажды сыграть в Англии. Бороться с непростым характером тинейджер начал в 15 лет, когда от сердечного приступа умер отец. Вскоре Марезу предстояло подписать первый профессиональный контракт. Это сейчас за него предлагают космические суммы, а тогда о нем никто ничего не знал. Чтобы остаться в игре, Рияд обратился к клубу «Кемпер» и предложил выступать за свой счет. Уже через сезон полузащитника пригласили в заметно подсдавший «Гавр».

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Даже перейдя в 2014-м в «Лестер» за 400 тысяч евро Марез воспринимался не более, чем очередной легионер, сбежавший из вязкой и болотистой Франции. То, что сотворил Клаудио Раньери с «лисами» в прошлом сезоне – объяснить сложно. Но именно Марез стал тем футболистом, чье присутствие на «Кинг Пауэр» гарантировало шоу. Сейчас остается лишь один вопрос: Марез – игрок одного сезона или нет? Время покажет.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press