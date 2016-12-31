Висенте Дель Боске: «Один китайский клуб предложил мне зарплату 15 миллионов евро в год. Но для меня финансовая составляющая никогда не являлась главной»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал, что к нему проявляет интерес один китайский клуб, который готов платить специалисту большие деньги. Испанский специалист отказался от предложения.

«Один китайский клуб предложил мне зарплату 15 миллионов евро в год. Но для меня финансовая составляющая никогда не являлась главной. Самый любимый мой период – работа в академии «Реала», там мы сотрудничали с отличными специалистами, правда тогда зарабатывали только на необходимые для жизни вещи», — рассказал Дель Боске.

Напомним, что Висенте Дель Боске работал со сборной Испании с 2008 по 2016. За это время Де Боске вместе с испанцами становился чемпионом Европы (2008) и победил на ЧМ-2010.

Фото: Global Look Press

Источник: ElConfidencial