РПЛ. 22 тур. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:30, 07.04.2019 0 ГлавноеРепортажиФото Спартак детям! Гончаренко еще не знал результата Полет Зе Луиша Нижний брейк снова в моде Сей от Селихова Ахметов оказался быстрее Ахметов убирает за фанатами Сигурдссон — новый кошмар «Спартака» Федук в этот раз не помог Бекао оказался первым ЦСКА жжег Исландский забег Сломанный палец Мелихова Хозяева не стеснялись в использовании жестов Варварская замена Совет ЦСКА «красно-белым» Фанаты армейцев не дремлют Телекинез в действии Герой этого дерби Адриано в борьбе за мяч ЦСКА благодарит фанатов Аплодисменты за отличную игру Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: