В Италии взялись за чистоту футбола. В Серии А со следующего сезона будут использоваться видеоассистенты арбитров.
В финальном матче Кубка Италии система видеоповторов не будет использована, но со следующего сезона во встречах Серии А будут задействованы видеоассистенты главных арбитров. Об этом сообщил глава ассоциации итальянских арбитров Марчелло Ниччи.
«Новость заключается в следующем: мы начнём использовать видеоассистентов с первого дня следующего сезона. Мы ждём одобрения международного совета футбольных ассоциаций. Но в финале Кубка Италии видеоассистентов не будет», — сказал Ниччи.
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Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport