В Италии взялись за чистоту футбола. В Серии А со следующего сезона будут использоваться видеоассистенты арбитров.

В финальном матче Кубка Италии система видеоповторов не будет использована, но со следующего сезона во встречах Серии А будут задействованы видеоассистенты главных арбитров. Об этом сообщил глава ассоциации итальянских арбитров Марчелло Ниччи.

«Новость заключается в следующем: мы начнём использовать видеоассистентов с первого дня следующего сезона. Мы ждём одобрения международного совета футбольных ассоциаций. Но в финале Кубка Италии видеоассистентов не будет», — сказал Ниччи.

В финале Кубка Италии сыграют «Ювентус» и «Лацио». Матчи состоятся

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»