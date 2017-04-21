Дуайт Йорк: «Темнокожим тренерам не дают даже пройти собеседование»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк раскритиковал владельцев профессиональных клубов Англии за отсутствие темнокожих тренеров.

«Если проблема не в цвете кожи, то скажите мне, в чем дело? Будьте честны. По крайней мере, дайте нам возможность пройти собеседование. Футбол – глобальный вид спорта. Темнокожие футболисты на протяжение многих лет вносили свой вклад в развитие игры. Есть ли темнокожие тренеры в АПЛ или в чемпионате Италии? Список можно продолжать. Люди вроде меня, имеющие хорошую репутацию и игравшие на самом высоком уровне, могли бы получить работу, но нам не дают даже пройти собеседование. Я вижу, как тренеров увольняют, и они спокойно переходят из команды в команду, а мы даже интервью не проходим. Я считаю, что это несправедливо».

Также Дуайт Йорк озвучил идею о возможной забастовке темнокожих игроков. «Если вы посмотрите на 92 клуба (из четырех высших дивизионов Англии) то увидите только двух темнокожих тренеров. Я думаю, может, темнокожим игрокам придется устроить забастовку, – сказал Йорк.

За время выступлений в «Манчестер Юнайтед» Йорк трижды выигрывал Премьер-лигу и по разу Кубок Англии, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. В сезоне-1998/99 он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и игроком сезона в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»