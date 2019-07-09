РПЛ будет вручать новый чемпионский кубок и медали

Российская Премьер-лига представила новый чемпионский кубок и золотые медали, которые будут вручены лучшей команде сезона-2019/20. Эта наградная линейка РПЛ разработана совместно со Студией Артемия Лебедева.

Всю линейку наград можно представить как ювелирное украшение, в котором кубок, как уникальный и самый ценный предмет, выполнен самым сложным и наполненным смыслами образом, как бриллиант коллекции, которую презентовали на официальном сайте РПЛ.

«В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усеченный икосаэдр, так называемое «платоновское тело», правильный многогранник. В трофее этот многогранник строится из переплетаемых лент. Особенность подобных структур в том, что, несмотря на визуальную легкость и воздушность, они очень прочные. Примеры в архитектуре являются тому доказательством — Геодезические купола, Шуховская башня. В этом заложен глубокий смысл — только по-настоящему сплоченная и сыгранная команда может стать чемпионом», — так объясняется на официальном сайте РПЛ.

В основании кубка отдельные ленты, как ростки, тянутся из общей базы, для того чтобы в будущем собраться в единое целое. «Все игроки команды когда-то были детьми и играли в футбол во дворах, каждый еще был сам по себе, и никто не мог знать, что эти ребята через десяток лет образуют команду-чемпиона, команду-победителя. Ведь только единицы из тысяч мальчишек, играющих в дворовый футбол, становятся профессиональными футболистами. Ленты тянутся из базы, из российской футбольной школы, заложенной в послевоенные годы, когда советская сборная показывала лучшие результаты в мировых и европейских соревнованиях», — такова еще одна база, подведенная под новый трофей.

Есть в кубке и образ, который неразрывно связан с советским периодом нашей страны — звезда

В обычном футбольном мяче есть пятиугольники, но нет звезд. В представленном трофее же присутствует и то, и другое, но оба образа не прямолинейны, есть намек на мяч, но не достоверное изображение. В большинстве футбольных кубков банально показан главный атрибут игры в футбол, собственно мяч. В данном кубке же прямого использования этого образа нет, он показан более тонко и изящно. Советская звезда тоже не изображена напрямую.

Российская Премьер-лига подчеркивает также основную визуальную метафору кубка — мяч, с бешеной скоростью залетающий в сетку ворот. «Мяч, который вот-вот прорвет сетку, символизирует мощь удара, скорость и стремительность. Мощь, без которой невозможно победить. Не менее важно в кубке наличие смыслов и сильного визуального образа. Кубок обладает очень стремительными пропорциями и при взгляде на этот кубок чувствуется сила и энергия», — говорится на сайте РПЛ.

Кроме того, Премьер-лига представила и чемпионские медали, которые похожи на искры украшения, части трофея. Стилистически медали объединили в себе ходы кубка и персональных наград.

Напомним, российский футбольный сезон-2019/20 стартовал 6 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом». Трофей завоевали железнодорожники, победившие питерцев со счетом 3:2.

Календарь РПЛ. Сезон-2019/20

Фото: РПЛ

Источник: РПЛ

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