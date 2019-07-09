«Барселона» до пятницы рассчитывает совершить трансфер Антуана Гризманна

«Барселона» подпишет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Француз в мае объявил об уходе из мадридского клуба.

Сделка может быть завершена в конце недели. Из-за высокой суммы отступных в контракте Гризманна с «Атлетико» каталонцы рассматривают все доступные варианты. Сама сумма отступных составляет 120 миллионов евро.

Одновременно Гризманн обязан вернуться в расположение «Атлетико» в пятницу, в случае, если соглашение не будет заключено. «Барселона» же намерена решить вопрос с трансфером в ближайшие сроки.

Если с «Атлетико» не получится договориться, представитель Гризманна отправится в штаб-квартиру Ла Лиги и активирует опцию выкупа в контракте футболиста.

Французский форвард выступал за «Атлетико» пять лет, ранее Гризманн играл за другой испанский клуб, «Реал Сосьедад».

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport