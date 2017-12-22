Российские телеканалы приобрели права на показ матчей ЧМ-2018

ФИФА официально подтвердила предоставление прав на освещение чемпионата мира по футболу 2018 года в России и Италии. Болельщики смогут следить за ходом турнира по телевидению, в интернете, на мобильных платформах и радио.

В России правами обладает консорциум «2 Спорт 2», представляющий Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ». Он обеспечит всестороннее освещение турнира в стране-организаторе чемпионата мира.

В Италии права на трансляции были предоставлены компании Mediaset. Она покажет все 64 матча на бесплатных каналах.

Вот как прокомментировал новость коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок: «Мы рады, что нам удалось сделать ещё два важных шага для обеспечения трансляций чемпионата мира по футболу во всех странах мира. Российский консорциум вещательных компаний проделал фантастическую работу, организовав летом трансляции Кубка конфедераций — 2017 в стране — организаторе турнира. Мы уверены, что они помогут нам передать особенную атмосферу большого футбольного праздника в России в следующем году».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА

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