«ПСЖ» готов предложить «Лацио» 170 млн евро за Сергея Милинковича-Савича

Автор: Лидия Дидык 0

Милинкович-Савич

«ПСЖ» заинтересован в полузащитнике «Лацио» Сергее Милинковиче-Савиче. Французский клуб готов предложить за 22-летнего сербского футболиста 170 миллионов евро.

Возможным переходом хавбека в «ПСЖ» будет заниматься влиятельный агент Жорже Мендеш.

Если 170-миллионный трансфер состоится, продажа Милинковича-Савича станет самой дорогой в истории серии А. Сейчас рекорд принадлежит полузащитнику Полю Погба. «Ювентус» продал француза «Манчестер Юнайтед» за 110 миллионов евро в 2016 году.

Кроме того, это будет третий самый дорогой трансфер в истории футбола после переходов Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов евро).

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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