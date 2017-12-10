Премьер-лига. 20-й тур. «Ростов» обыграл «Уфу» с минимальным счетом

На стадионе «Олимп-2» состоялся матч 20-го чемпионата России между «Ростовом» и «Уфой». Победу хозяевам принес единственный гол Ингасона.

Премьер-лига. 20-й тур.

РОСТОВ – УФА – 1:0 (1:0).

Ростов-на-Дону. 10 декабря.

Стадион: «Олимп-2».

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Могиливец, Зуев (Ионов, 61), Думбия (Калачев, 71), Бухаров (Шомуродов, 79).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян (Обляков, 81), Никитин (Фатай, 60), Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич (Сысуев, 73), Кротов, Игбун.

Голы: 1:0 – Ингасон (22).

Предупреждения: Салатич (71), Игбун (92), Песьяков (93).

8 (3) удары (в створ) 5 (2)

13 фолы 10

2 угловые 4

3 офсайды 1

42 % владения мячом 58

«Ростов» играл первый матч после отставки с поста главного тренера Леонида Кучука. Первый тайм прошел в борьбе, гости контролировали мяч центре поля, но у ворот соперников ничего создать не могли. Единственный гол до перерыва был забит в результате розыгрыша стандарта: Зуев подал на дальнюю штангу, где выше всех выпрыгнул Ингасон и головой пробил в угол.

Во второй половине встречи Сергей Семак выпустил нападающего вместо защитника в надежде изменить игру в атаке. Его подопечные начали поджимать оппонентов, что привело к спорному моменту. Песьяков зафиксировал мяч после удара головой по его воротам, однако, казалось, что снаряд все же пересек линию.

Ростовчане очень плотно играли в обороне, и «Уфа», несмотря на подавляющее преимущество в контроле, более опасных подходов не имела. В концовке встречи Игбун повздорил с мальчиком, подающим мячи.

Фото: Официальный твиттер ФК «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»